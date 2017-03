Pääkirjoitus

Euroopan kannalta tärkeät vaalit lähestyvät Hollannissa ja Ranskassa. Hollannin vaaleihin on enää muutama päivä. Ranska ­äänestää presidentistä loppukeväällä.



Mielipidetiedusteluista on tapana ­sanoa, että ne mittaavat epätarkasti ­populististen voimien kannatusta. Silläkin uhalla tiedusteluja kannattaa seurata.



Tällaista seurantaa saattaa puoltaa ­sekin, että Ranskan ja Hollannin populistiset voimat kulkevat käsi kädessä. Front Nationalin johtaja Marine Le Pen tviittasi torstaina, että hollantilaisten kannattaa vaatia maansa takaisin ja tukea Geert Wildersiä ja hänen äärioikeistolaista ­Vapauspuoluettaan. Wildersin nousu nostaisi Le Peniä, mutta hänen epäonnistumisensa olisi Le Penille rasite.



Tuoreet tiedustelut eivät ole äärioikeistolle suopeita. Ranskassa sitoutumaton Emmanuel Macron on ollut selvä suosikki toiselle kierrokselle. Nyt hän ohitti ­ensimmäisen kerran Le Penin myös vaalien ensimmäisen kierroksen suosiossa. Hollannissa nousussa ollut Wilders on kääntynyt laskuun, ja pääministeri Mark Rutten puolue VVD on taas suosituin.



Aika moni unohtaa pohtia, mitä tapahtuu, jos oletettavin tapahtuu – eli mikä on ­oikeistopopulismin tulevaisuus, jos se häviää nämä kahdet vaalit.