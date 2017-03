Pääkirjoitus

Vuokra-asuminen kallistuu yhä etenkin pääkaupunkiseudulla. Vuokrat lähestyvät kipurajaa. Helsingin keskustassa vuokrat ovat karkaamassa tavallisen palkansaajan käsistä – pienituloisista puhumattakaan. Vaikka tahti hidastui viime vuonna, vuokrien nousu on edelleen huomattavasti nopeampaa kuin yleinen hintojen ja palkkojen kehitys. Pulaa on kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista, joita kasvavassa kaupungissa tarvittaisiin kipeästi lisää.



Alueellinen eriytyminen jatkuu Tilastokeskuksen mukaan ­voimakkaana. Kovinta vuokrien nousu on pääkaupunkiseudulla, ­jossa vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat viime vuonna 3,4 prosenttia. ­Koko maassa nousu oli 2,4 prosenttia. Neliövuokra Helsingin keskustassa oli keski­määrin 20,33 euroa kuukaudessa, koko Suomessa 13,73 euroa.



Vuokrien nousu on ollut muuhun hintakehitykseen verrattuna täysin omaa luokkaansa myös silloin, kun valtion tuella rakennettujen vuokra-asuntojen eli Ara-asuntojen vuokrakehitys lasketaan mukaan.



Asumisen kalleus on iso este Helsingin seudun kasvulle. Markkinoille tarvitaan lisää pieniä asuntoja, jotta tarjonta alkaisi säädellä hintoja. Nyt piikki pääkaupunkiseudun kohdalla osoittaa, että kysyntää pienempi ­tarjonta pitää hintatason korkeana.



Toisenlaista kehitystä on havaittavissa esimerkiksi Lahdessa, jossa asuntotuotannon lisääntyminen on vaikuttanut vuokra-asumisen hintaan.



M erkkejä suunnan kääntymisestä on pääkaupunkiseudullakin, sillä asuntotuotanto on piristynyt. Rakentamisen vilkastuminen tuo toivoa myös vuokra-asuntotuotantoon, joskin tahti on ­hidasta. Vuokra-asuntoja on rakennettu paljon ­vähemmän kuin kunnat ovat sopineet.



Kuntien rooli asuntotuotannossa on keskeinen, sillä kunnat vastaavat kaavoituk­sesta ja siitä, kuinka paljon maata ohjataan vuokrakohteille. Tähän on puututtu ­Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seutujen kuntien maankäytön, asumisen ja ­liikenteen (mal) sopimuksissa. Niiden mukaan valtio antaa rahaa liikenneinvestointeihin ja kunnat kaavoittavat tontteja liikennereittien varrelle. Osan uusista asunnoista tulee olla valtion tukemia vuokra-asuntoja.



Vuosina 2012–2015 Helsingin seudun tavoite oli rakentaa vuosittain 12 000–13 000 asuntoa. Tähän ei päästy. Vuonna 2015 asuntoja valmistui 11 500. Uuden, vuoteen 2019 ulottuvan sopimuksen mukaan asuntoja pitäisi rakentaa 15 000 vuodessa.



V uokra-asuntopulaa ei ratkaista vain julkisten toimien avulla. Nykyisin kohtuuhintaisia asuntoja tekevät lähinnä kuntien vuokrataloyhtiöt, mutta muita hankkeet eivät ole kiinnostaneet. Entiset yleishyödylliset toimijat Sato ja VVO ovat ryhtyneet asuntosijoittajiksi ja keskittyvät kovan rahan asuntoihin.



Muutoksia tarvitaan myös asuntopolitiikkaan. Tukipolitiikka on monilta osin aikansa elänyttä. Esimerkiksi rakentamiseen ohjattua tuotantotukea on arvosteltu siitä, että sosiaalinen asuntotuotanto syrjäyttää liikaa vapaarahoitteista tuotantoa. Myös sitä ­tarvitaan, jotta asuntojen riittävyys olisi turvattu.



Pääkaupunkiseudun kasvun kannalta asuntojen riittävyys on tärkeää. Toivotta­vasti asuntotuotannon piristyminen tuo ripeästi lisää vuokra-asuntoja, joihin palkansaajilla on varaa. Asuntopula näkyy paitsi korkeina asumistukimenoina – tukia maksetaan jo 1,7 miljardia euroa vuodessa, käytännössä tulonsiirtoina veronmaksajilta asuntosijoittajille – myös vaikeutena saada kasvukeskuksiin työvoimaa.