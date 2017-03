Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kuluttajat ovat saaneet nauttia jo pitkään globalisaation antimista, kun verkkokauppojen kautta on voinut tilata kulutustavaroita kätevästi ja halvalla suoraan Kiinasta.



Miksi hikoilla suomalaisessa kaupassa, kun verkkokaupasta saa esimerkiksi ­nappipariston suoraan Kiinasta koti­ovelle kannettuna vain muutaman prosentin hinnalla siitä, mitä tuote maksaisi suomalaiskaupan hyllyllä?



Kotitalouksille ­kehitys tuo helposti ­tuntuvat säästöt.



Kuluttajat, kiinalaisvalmistajat ja verkkokauppa ovat iloinneet kehityksestä. Suomalaisessa kaupassa ja Postissa niin kutsutut kiinalaisnyssäkät ovat kuitenkin nostattaneet pahaa verta.



Esimerkiksi erikoiskaupat ovat kärsineet, kun kuluttajat ovat tajunneet tilata tarvitsemansa tuotteen suoraan Kiinasta. Saman tuotteen myyminen Suomessa huomattavasti kalliimmalla on hankalaa, kun täällä hintaan pitää lisätä esimerkiksi palkat, verot ja tilojen vuokrat.



Halvan postituksen ja kansainvälisen postitussopimuksen vuoksi Kiinasta on mahdollista ostaa vaikka vain euron ­arvoinen tuote ilman postimaksua. Suomen päässä Kiina maksaa Postille siitä, että lähetys toimitetaan asiakkaalle.



Kiinalle määritellyt korvaukset ovat pieniä, koska Kiinaa on kohdeltu kehittyvänä maana. Postin mukaan Posti joutuu kuljettamaan kiinalaisnyssäkät ­perille tappiolla.



S uomessa postinkantajat ovat tunteneet kehityksen jaloissaan, kun kiinalaispakettien määrät ovat kasvaneet Postin mukaan noin 50 prosenttia vuosittain. Suomalaisten tilaamien nyssäköiden määrä on nyt yli miljoona pakettia kuukaudessa, eli lähes puolet Postin vuosittain jakamasta 30 miljoonasta ­paketista.



Kiinan tilittämät niin sanotut päätemaksut nousevat hiljalleen kansainvälisen sopimuksen mukaisesti.



Kiinasta tilattavien tuotteiden kuluttajansuoja on suomalaiskauppaan verrat­tuna heikompi ja tavaroiden perilletulo saattaa kestää viikkoja. Tuotteiden laadustakaan ei aina ole takeita. Näistä ­kuluttajan valinnan peruskriteereistä ­ollaan kuitenkin valmiita tinkimään, kun halvalla saadaan.