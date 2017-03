Pääkirjoitus

Katupölyaika alkaa olla käsillä. Se merkitsee asfaltin ja hiekan ­sekaista hengitysilmaa, joka vaikeuttaa astmaatikkojen elämää ja saa silmät kirvelemään terveilläkin.



Helsingissä katupölyn vastaisessa taistelussa on käytössä laaja keinovalikoima päällysteiden valinnasta ja liukkauden torjunnasta­ nopeusrajoituksiin ja katujen pesemiseen. Tärkeää on myös hiekoitushiekan varhainen poistaminen.



Puolet katupölystä on peräisin nastarenkaiden kuluttamasta asfaltista. Pölyämistä voidaankin vähentää korvaamalla nastarenkaat kitkarenkailla. Ruotsissa ja Norjassa nastarengaskieltokadut ja nastarengasmaksut ovat lisänneet kitkarenkaiden käyttöä. Silti liikenneturvallisuus ei ole huonontunut.



Helsingin tavoite on, että ensi vuosikymmenen puolivälissä puolet talvirenkaista on ­kitkarenkaita. Nyt osuus on 24 prosenttia. Nastoista luopumista vauhditetaan esimerkiksi kehittämällä katujen talvihoitoa. Myös pysäköintialennuksia kitkarenkaiden käyttäjille suunnitellaan.



Kattava nastarengaskielto ei ole turvallisuussyistä järkevä ratkaisu. Mutta jos Helsinki haluaa rohkaista helsinkiläisiä siirtymään kitkarenkaisiin, kaupungin on ­panostettava entistä enemmän katujen ylläpitoon talvisaikaan.