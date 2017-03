Pääkirjoitus

(kesk) hallituksessa väännetään ministeri­määrän kasvatta­misesta. Perussuomalaiset haluaisi lisätä ministereitä, jotta puolueen tulevalle puheenjohtajalle löytyisi oma salkku. Keskustalle tämä käy. Kokoomus kuitenkin haluaisi kierrättää vastuita laajemmin hallituspuolueiden välillä.Perustuslaista ei saada apua kiistaan, sillä laki ei määrittele hallituksen ministerimäärää. Siinä asia muotoillaan näin: ”Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä.”Mutta mikä on ”tarvittava määrä”?hallituksessa on 14 ministeriä. Se ei näytä riittävän. Ainakin päätellen siitä, että oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps) on julkisesti valittanut uupuvansa työtaakan alle.Edellisessä Alexander Stubbin (kok) hallituksessa ministereitä oli 17, Jyrki Kataisen (kok) hallituksessa 19 ja Mari Kiviniemen (kesk) hallituksessa 20.Viime vuosikymmeninä ministereitä on yleensä ollut 17–18.Viimeksi Sipilän hallituksen minimalistiseen ministerimäärään on päästy vuonna 1970. Silloin Teuvo Auran virkamieshallitus hallitsi Suomea kaksi kuukautta 13 ministerin voimin.Sipilä perusteli ministerimäärän ­vähentämistä sillä, että hallitus pyrkii aiempaa strategisempaan ja kollegiaalisempaan työskentelyyn.Samalla oli määrä näyttää esimerkkiä.Julkisia menoja leikkaava hallitus on halunnut osoittaa säästävänsä myös omassa toiminnassaan. Sipilän hallituksessa avustajien ja poliittisten valtiosihteereiden määrää on vähennetty reippaasti. Edellisellä hallituksella oli kaksitoista valtiosihteeriä, nyt heitä on neljä.Vuoden 2014 budjetissa valtiosihteereiden ja avustajien palkkaukseen käytettiin 7,5 miljoonaa euroa. Viime vuonna summa oli 5,7 miljoonaa.Säästöä syntyy siis vajaat pari miljoonaa. Kukin voi itse arvioida, onko se paljon vai vähän. Toimivasta hallinnosta joutuu myös maksamaan.rakennetta selvittäneessä Kehu-mietinnössä (2015) todetaan, että lähtökohtaisesti kussakin ministeriössä pitäisi olla vain yksi ministeri. Vain laajimmissa niitä voisi olla useampi.Ministeriöitä on 12, ja määrä on pysynyt lähes samana itsenäisyyden ajan.Sipilän hallituksen suurin ongelma ei ole ministerimäärä vaan se, miten salkut on jaettu. Esimerkiksi oikeus-, ympäristö- sekä maa- ja metsätalousministe­riössä on vain puolikas ministeri.Se on liian vähän.