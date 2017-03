Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho pyrkii perussuomalaisten puheenjohtajaksi ensi kesän puoluekokouksessa, kun Timo Soini jättäytyy syrjään. Halla-aho kertoi asiasta ennakkoilmoituksensa mukaisesti maanantaina Youtube-videopalvelussa.



Merkkejä Halla-ahon kisaan lähdöstä on ollut näkyvissä vuodenvaihteesta lähtien. HS:n haastattelussa hän totesi lähtevänsä todennäköisesti ehdolle, riippumatta Soinin päätöksestä.



Viime sunnuntaina Halla-aho kertoi HS:n ­Facebook-haastattelussa keskustelleensa puheenjohtajakiertueesta puoluetoimiston väen kanssa.



Kisa perussuomalaisten puheenjohtajuudesta käydään Halla-ahon ja edus­kuntaryhmän puheenjohtajan Sampo Terhon välillä. Muitakin, vähemmän tunnettuja ehdokkaita on tarjolla.



Videolla Halla-aho moitti perussuomalaisten tilaa epäterveeksi: Soini on johtanut puoluetta 20 vuotta yksinvaltaisesti. Lisäksi puolue on joutunut liiaksi joustamaan periaatteistaan. Puolue ei ole hallituksessa ajanut niitä asioita, joiden vuoksi sitä äänestettiin.



Valitaan Soinin seuraajaksi Terho tai Halla-aho, perussuomalaisten linja maahanmuuttoon ja EU-politiikkaan kovenee. Kumpikin on lähtökohtaisesti Soinia jyrkempi niissä kysymyksissä. Terho joutuu vielä tiukentamaan linjaansa entisestään, mikäli hän mielii hankkia äänestäjiä puolueen maahanmuuttovastaiselta laidalta.



H alla-aho selvästi pyrkii koukkaamaan puoluejohtajaksi kansan kautta. Videolla hän ruotii pitkään kilpaehdokastaan Terhoa ja kuvaa tätä Soinin ja puolue-eliitin ­ehdokkaaksi. Hän arvioi, että Terho ei olisi puheenjohtajana itsenäinen toimija, vaan Soinin valta jatkuisi taustalla.



Soinin ja muun puolue-eliitin lisäksi myös hallituskumppanit todennäköisesti toivovat Terhon voittoa, vaikka eivät sitä julkisuuteen sanokaan. Jos Halla-aho valitaan, ei ole varmaa, että puolue jatkaa hallituksessa ainakaan kovin pitkään.



Perussuomalaiset on historialtaan protestipuolue, jonka rivijäsenet kammok­suvat ylhäältä tulevaa sanelua. Siinä on Halla-ahon mahdollisuus päästä puo­lueen johtoon.