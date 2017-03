Pääkirjoitus

Vesirokkorokote on vuosien toivomusten jälkeen liitetty kansalliseen rokotusohjelmaan. Uuden rokotusasetuksen mukaisesti kaikki 1,5–11-vuotiaat lapset saavat ilmaisen rokotuksen vesirokkoa vastaan syyskuusta lähtien. Kattavan rokottamisen myötä taudin arvioidaan häviävän Suomesta muutamassa vuodessa.



Vesirokon torjunta kannattaa paitsi ­terveyssyistä myös kansantaloudellisesti. Suurin osa paranee herkästi tarttuvasta virustaudista hyvin, mutta pahimmillaan vesirokko johtaa jopa kuolemaan.



Rokotukset maksavat valtiolle runsaat neljä miljoonaa euroa vuodessa. Sijoitus on kannattava: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan rokotukset säästävät vuosittain jopa 16 miljoonaa euroa, kun sairaalahoidot vähenevät eikä vanhempien tarvitse jäädä kotiin hoitamaan vesirokkoa potevia lapsiaan. Poissaolotunteja kertyy nyt vuosittain 76 000.



Kansallisen rokotusohjelman tavoite on suojata suomalaiset tarttuvilta taudeilta mahdollisimman hyvin. Ohjelma alkoi vuonna 1941, kun vastasyntyneitä alettiin rokottaa tuberkuloosia vastaan. Rokotusten ansiosta kehitysmaiden lapsia tappava tuhkarokkokin on käytännössä hävinnyt Suomesta. Rokottaminen on halpaa ja toimivaa terveydenhoitoa.