presidentti Donald Trump saa loppuviikosta vieraakseen Valkoiseen taloon Saksan liittokanslerin Angela Merkelin.Kyse ei ole kohteliaisuuskäynnistä. Merkel on maailman johtajista se, jonka pitäisi saada kiedottua Trump pikkusormensa ympärille ja yhteistyökykyiseksi liberaalin demokratian kannattajaksi.Tehtävä on tietenkin mahdoton. Siksi se on pilkottava osiin. Washingtonissa Merkel tekee hartiavoimin töitä puhuakseen Trumpille Natosta, EU:sta, Ukrainasta ja yhteistyöstä terroristijärjestö Isisin kukistamisessa, mutta hän urakoi myös sen eteen, ettei Trump aloittaisi kauppasotaa.aikoo kaataa monenkeskisiä kauppasopimuksia ja suojella Yhdysvaltain teollisuutta tullimuureilla. Se on Amerikka ensin -ajattelun ydintä. Trump on sanonut haluavansa vain kahdenvälisiä kauppasopimuksia, ja sellaista hän tarjoaa Britannian lisäksi myös muille EU-maille, jos niitä vaikka kiinnostaisi irtaantua Euroopan unionista.Erityisen huolestuttavaa on se, että Trump on kyseenalaistanut Yhdysvaltojen sitoutumisen Maailman kauppajärjestön WTO:n toimintaan.Trumpin tapa tehdä kauppapolitikkaa on yhtä arvaamatonta kuin hänen muukin politiikkansa. Tekojakin jo on, kuten irtaantuminen Tyynenmeren TPP-sopimuksesta. Se hyödytti heti Kiinaa, joka virittelee parhaillaan monenkeskistä RCEP-vapaakauppasopimusta.on Trumpin silmätikku. On selvää, että Trumpin ja Merkelin tapaamisessa käsitellään kauppapolitiikkaa. Saksa on on tällä hetkellä G20-ryhmän puheenjohtaja, ja sillä on paljon pelissä. Saksa haluaa näyttää, että niin on Yhdysvalloillakin. Esimerkiksi saksalaisyritysten suorien investointien arvo Yhdysvaltoihin on 217 miljardia euroa. Saksalais­yritykset työllistävät Yhdysvalloissa noin 750 000 amerikkalaista.Saksalaiset kokeilevat myös, kuuntelisiko Trump yritysjohtajia. Merkel tuo mukanaan Washingtoniin teknologiayritys Siemensin, autonvalmistaja BMW:n ja teknologiayritys Schaefflerin johtajat esittelemään saksalaista ammattikoulutusmallia. Tapaamisissa väännetään rautalankaa siitä, kuinka Yhdysvallat hyötyy hyvistä suhteista Eurooppaan. Ja ehkä myös vihjaistaan, että Yhdysvaltain omassa kilpailukyvyssä olisi petrattavaa.Yksin Merkel ei estä kauppasotaa. Hän tarvitsee tässäkin kamppailussa muun Euroopan ­tuekseen.