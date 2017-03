Pääkirjoitus

Suomessa

Virossa

Vilkaisu

Aikoinaan

on puitu kaksoiskansalaisten lojaalius­kysy­myksiä. Mutta kuinka lojaali on asukas, jolla ei ole minkään maan kansalaisuutta?Virossa asuu Neuvostoliiton hajoamisen jäljiltä yhä noin 80 000 kansalaisuudetonta, eli kuusi prosenttia väestöstä. Uusi pääministeri Jüri Ratas sanoi alkuvuodesta, että hän henkilökohtaisesti olisi valmis antamaan kansalaisuuden kaikille neuvostomiehityksestä asti Virossa asu­neille, jos he vannovat lojaaliutta.Se olisi hieno lahja Viron 100-vuotissyntymäpäivän kunniaksi ensi vuonna, innostui johtava talouslehti Äripäev pääkirjoituksessaan.Hallitus ei ole asiasta yksimielinen, mutta pääministerin avaus on merkki radikaalista käänteestä yleisessä asenneilmapiirissä. Poliitikkona Ratas on ilmeisesti varmistanut, ettei lausunto vähennä hänen suo­siotaan.oli 25 vuotta sitten liki puoli miljoonaa kansalaisuudetonta. He, heidän vanhempansa tai isovanhempansa olivat muuttaneet Viroon neuvostomiehityksen aikana.Osa muutti pois, yli 100 000 hankki Venäjän kansalaisuuden, ja vielä useampi suoritti Viron kieli- ja kansalaisuuskokeen. Silti Viroon jäi pysyvästi kymmenientuhansien kansalaisuudettomien joukko.Tallinnassa syntynyt ja kasvanut kirjailija Andrei Ivanov on kuvannut aikaa osin omaelämäkerrallisessa esikoisnovellissaan Tuhka (Zola): ”Kotikaupungistani vieraantumisen ilmeikkäimmäksi todisteeksi tuli ’alien’s passport’, joka annettiin käteeni kaltaisteni ’ulkomaalaisten’ joukossa. Tungeksinta harmaan passin saamiseksi ei jättänyt lähtemätöntä jälkeä pelkästään psyykeeseen, vaan myös housuihin: Joku tollo oli tullut noutamaan passiaan kassin kanssa, jossa oli purkki täynnä maltoosia reunoja myöten.”En tiedä, ottaisiko palkittu kirjailija Ivanov nyt Viron passin. Sitä tuskin huolisi narvalainen tuttavani, joka matkustaa milloin Pietariin juhlimaan, milloin Riikaan maratonille. Kansalaisuudettoman harmaalla passilla voi liikkua ilman viisumia niin Venäjällä kuin ­Schengen-alueella. Jo nyt hän läpäisisi kevyesti kansalaisuuden edellyttämän kielikokeen.Kansalaisuuden varmaankin ottaisi iloiten vastaan ystäväni mies, joka joutui harmaapassilaisena maksamaan Suomeen viitisensataa euroa ensimmäisestä oleskeluluvasta työntekoa varten. Hän ei ehdi opiskella viroa.Joillekin kansalaisuudettomuus on muuttunut identiteetiksi, jota Ivanov kuvaa Tuhkassa hieman itse­ironisesti: ”Päätin tulla sellaiseksi uudeksi baltianvenäläiseksi, joka on valmis luopumaan kaikesta. Päätin tulla ihmiseksi, joka ’kaiken’ sijaan valitsee ’ei mitään’. Ihmiseksi, joka ei tahdo, ei voi, ei tee, ei anna työntää itseään puolelle eikä toiselle – ja on siitä ylpeä.”kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen tuoreisiin raportteihin kertoo, että Viron suuren venäläisvähemmistön kysymys typistyy kansalaisuudettomiin.Human Rights Watch kiittelee tuoreessa raportissaan Viron viime vuonna toteuttamia kansalaisuuslain lievennyksiä vanhusten ja lasten osalta, mutta huomauttaa teinien jääneen väliinputoajiksi. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n raportoi, että 30 prosentilta Viron vangeista puuttuu kansalaisuus.Viro on käyttänyt paljon aikaa torjuessaan arvostelua kansalaisuudettomien määrästä etenkin, kun Venäjä rummuttaa asiasta jatkuvasti. Siksikin on käänne, että Viron pääministeri nimeää kansalaisuudettomat ongelmaksi, joka on ratkaistava.Vastustajat epäilevät kansalaisuudettomien lojaaliutta: Jos ei ole 25 vuodessa oppinut viron kieltä sen vertaa, että pystyisi suorittamaan kansalaisuuteen vaaditun kieli­kokeen, ei voi odottaa lojaaliutta.itsenäisyyttä vastustanut venäläisväestö osoitti mieltä ja lakkoili. He olisivat voineet jarruttaa Viron nopeita uudistuksia ja länsiliittoutumista. Nykyisin monet kansalaisuudettomat pitävät lojaaliuden merkkinä jo sitä, että ovat jääneet maastamuutosta kärvistelevään Viroon asumaan ja töihin.Viron kulttuuriministeriön toissa vuonna julkaiseman kyselyn mukaan runsas puolet kansalaisuudettomista ottaisi Viron kansalaisuuden, jos kielikoetta ei tarvitsisi suorittaa. Tämä merkitsisi siis noin 40 000:ta uutta kansalaista, jotka pääsisivät äänestämään valtakunnallisissa vaaleissa.Viron valtiollista asemaa he eivät keikuttaisi, tuskin haluaisivatkaan.