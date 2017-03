Pääkirjoitus

pitäisi ratkoa ihmisten arkeen liittyviä kysymyksiä. Katso­taanpa, mikä helsinkiläisten arjessa on hyvin ja mikä huonosti.Helsingin tietokeskus on selvittänyt kaupunkilaisten tyytyväisyyttä säännöllisin väliajoin vuodesta 1983. Tuore Hel­singin tila ja kehitys 2016 kertoo, että yleinen tyytyväisyys on kasvanut kaupungissa viime vuosina. Tämä on ilahduttavaa aikana, jolloin yleiskuva Suomen kehityksestä on ollut synkkä.Selvityksessä kysytyistä 67 asiasta peräti 60 prosenttia oli sellaisia, joille helsinkiläiset antoivat arvosanaksi vähintään hyvä.tyytyväisimpiä helsinkiläiset ovat juomaveden laatuun (96 prosenttia). Päijänteen vesi onkin erinomaista.Lähes yhtä suurta ylistystä saavat joukkoliikenne, kirjastot sekä yleinen järjestys. Myös jätehuolto, museot ja taidenäyttelyt sekä kierrätys keräsivät huippupisteet. Näistä helmistä uudenkin valtuuston on syytä pitää hyvää huolta.Esimerkiksi lähikirjastot ovat erityisen tärkeitä lapsille ja nuorille. Kirjastokort­tiaan käyttävät ahkerimmin 10–14-vuo­tiaat tytöt.toisessa päässä on kuusi asiaa, jotka ovat helsinkiläisten mielestä ”melko huonosti” tai ”erittäin huonosti”. Kehnoimmalla tolalla on tuttu ongelma: vuokra-asunnon saanti.Lähes yhtä huonosti toimivat kau­pungin hammaslääkäripalvelut, vanhusten kotihoito, vanhusten asumis- ja laitoshoito sekä vammaispalvelut. Myös tyytymättömyys pientalotonttien huonoon saatavuuteen on suurta.Helsingissä rakennetaan nyt enemmän asuntoja kuin moneen vuoteen. Kuitenkin vain pieni osa niistä on kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Edullisia vuokra­koteja tarvitsisivat erityisesti nuoret, joita on Helsingin väestöstä selvästi enemmän kuin maassa keskimäärin.Vanhuksia Helsingissä taas on suhteellisesti vähemmän kuin muualla maassa. Siksi ei luulisi olevan ylivoimaista panna heidän hoivaansa kuntoon. Varsinkin, kun Helsingin talous on paremmassa jamassa kuin useimpien muiden suomalaisten kuntien talous. Vaikka sote-palvelut ovat siirtymässä vuonna 2019 maakunnille, vanhusten hoitoa voi parantaa myös ennen sitä.Tyytymättömyyden kohteista voisi päätellä, että kuntavaaliehdokkaan kannattaisi Helsingissä keskittyä erityisesti kahteen asiaan: miten saadaan nuorille asuntoja ja vanhuksille parempaa hoivaa.