Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suuri turvapaikanhakijoiden määrä laantui viime vuonna. Hakijoita tuli Suomeen noin 5 600, kun heitä edellisenä vuonna oli saapunut ennätykselliset 32 000.



Viime vuonna 27 prosenttia hakijoista sai myönteisen turvapaikkapäätöksen. Kielteisen päätöksen sai 51 prosenttia. Loput hakemuksista raukesivat tai jätettiin tutkimatta.



Kuntiin sijoitettiin viime vuonna noin 7 000 turvapaikan saanutta. Tänä vuonna kuntiin olisi siirtymässä arviolta 4 000–6 000 ihmistä. Kuntapaikkoja on kuitenkin huomattavasti vähemmän, minkä vuoksi satojen turvapaikan saaneiden kotoutuminen voi lykkääntyä.



Turvapaikanhakijoiden määrä ei horjuta Suomea, mutta kotouttamisen epäonnis­tumiseen ei ole varaa. Turvapaikan saaneiden ihmisten työllistyminen on osoit­tautunut hitaaksi ja hankalaksi. Heidän työllistymisensä olisi kuitenkin koko yhteis­kunnan etu.



S uomessa syntyi viime vuonna vähemmän ihmisiä kuin kuoli. Käänne oli histo­riallinen, sillä edellisen kerran näin oli tapahtunut sotavuosina. Suomen väki­luku kasvoi viime vuonna noin 15 000:lla vain maahanmuuton ansiosta. Luonnollinen väestönkasvu on pienentynyt useana vuonna peräkkäin.



Suomen väestökehitys näyttää juuri nyt siltä, että tulevina vuosikymmeninä koko hyvinvointivaltion perusteet joutuvat kovalle koetukselle. Hoidettavien määrä kasvaa samaan aikaan kun työssä käyvien eli palveluja rahoittavien määrä vähenee.



Hallitus on pannut vireille joitakin uudistuksia, jotka helpottaisivat muun muassa yritysten mahdollisuuksia rekrytoida ulkomaisia työntekijöitä. Tämä olisi tärkeää ­koko Suomen talouden kannalta.



Suomi voi menestyä vain osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön niin yritysten kuin yhteiskunnan tasolla. Sitä varten Suomen on oltava houkutteleva maa myös eri alojen asiantuntijoille, opiskelijoille ja huippuosaajille.



Viime vuonna oleskelulupaa haki Suomesta noin 26 000 henkilöä. Eniten lupia haettiin perhesyistä. Muita syitä olivat työ ja opiskelu.



Vaikka hallitsematon muutto- ja pakolaisvirta ­Eurooppaan on toistaiseksi hieman laantunut, tilanne voi jälleen muuttua nopeastikin. Sodat, köyhyys, väestönkasvu ja kuivuus eivät ole kadonneet naapurialueilta Lähi-idästä tai Afrikasta.



Viime vuonna EU-maihin jätettiin yhteensä 1,2 miljoonaa turvapaikkahakemusta. Kaksi kolmasosaa hakemuksista jätettiin Saksassa. Turkissa arvioidaan olevan noin kolme miljoonaa turvapaikanhakijaa tai pakolaista. Suomi ottaa tänäkin vuonna 750 kiintiöpakolaista, joista valtaosa tulee Turkista.



H allitsematon kansainvaellus ja ihmissalakuljettajien röyhkeä hädänalaisten hyväksikäyttö ovat ilmiöitä, joihin voidaan vastata vain kansainvälisellä yhteistyöllä. Suomen ja muiden EU-maiden pitää silloin toimia tarkasti omien arvojensa sekä oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti.



Suomelle ensisijainen yhteistyöfoorumi on Euroopan unioni. Yhteinen turvapaikkapolitiikka sekä yhteiset toimet muuttovirtojen hallitsemiseksi ovat EU:ssa entistäkin tärkeämpiä. EU:n komissio on esittänyt kahta lakipakettia Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän luomiseksi, mutta esitykset ovat toistaiseksi saaneet jäsenmaissa ristiriitaisen vastaanoton. Vuoden 2015 kriisin aikana EU sai vain vaivoin yhteiset ­ulkorajansa hallintaan. Vastedes yhteistyöhön on varauduttava paremmin.