Pääkirjoitus

Mielipidetutkimuslaitos Ipsos Mori teki taannoin 40 maassa kyselyn, jolla selvitettiin sitä, miten kunkin maan kansalaiset näkevät heitä ympäröivän yhteiskunnan.



Selvityksen mukaan hollantilaiset olettavat, että Hollannin väestöstä viidesosa on muslimeja. Hollantilaiset uskovat, että vuoteen 2020 mennessä osuus kasvaa 26 prosenttiin.



Todellisuudessa Hollannissa on muslimeja noin kuusi prosenttia väestöstä, ja osuus kasvaa seitsemään prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.



Nämä väärät luulot vaikuttavat, kun Hollanti äänestää tänään parlamenttivaaleissa, joita kuvaillaan hyvin merkittäviksi koko Euroopalle. Äärioikeistolainen Geert Wildersin johtama, maahanmuuttovastainen Vapauspuolue saanee mukavan siivun äänistä.



Juuri vaalien alle osunut Hollannin ja Turkin välinen kiista saattaa sataa pääministeri Mark Rutten keskustaoikeiston VVD:n laariin. Hallitus vaikuttaa toimineen napakasti, kun se ei alistunut Turkin painostukseen eikä suostunut pyytämään anteeksi sitä, että turkkilaisia ministereitä ei päästetty pitämään Hollantiin vaalipuheita.



H ollannissa valtakunnan tason politiikka on käytännönläheistä kompromissien hakua ja neuvottelua puolueiden ja päättäjien kesken.



Wilders on ollut aina näiden piirien ulkopuolella, mitä hän pitää vaalivalttinaankin. Wildersin kohtelussa kyse ei ole ainoastaan Vapauspuolueen suunnasta vaan myös Wildersistä itsestään – häntä pidetään epäluotettavana ja narsistisena. Muut puolueet eivät tee Wildersin kanssa yhteistyötä, eikä hän edes sitä tunnu kaipaavan.



Vaalien voittaminen on Wildersille helpompaa kuin voiton hyödyntäminen. Wilders on luvannut Hollannin EU-jäsenyydestä kansanäänestyksen, jos hän voittaa. Voitto ei riitä. Lunastaakseen edes tämän lupauksen hänen tulisi päästä hallitukseen.



Hollantilaisessa poliittisessa maisemassa Wildersille tai hänen puolueelleen ei ole näköpiirissä paikkaa, jossa voisi vaikuttaa – kävi tänään miten kävi.