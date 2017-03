Pääkirjoitus

Tulevana kesänä Helsingin leikkipuistot tarjoilevat taas arviolta noin 200 000 lautasellista ruokaa helsinkiläislapsille. Leikkipuistoruokailu täyttää 75 vuotta. Perinne alkoi sotavuosina, kun kaikeista oli pulaa ja kaupunki halusi auttaa köyhiä lapsia.



Yksi kahden ja puolen desilitran ruoka-annos maksaa kaupungille noin euron. Ruokailua on välillä aiottu lakkauttaa säästösyistä, mutta nyt se ei ole uhan alla. Onneksi, sillä kesäruokailu on yksi hyvä syy tulla oman asuinalueen leikkipuistoon.



Leikkipuistoissa käy varsinkin kesällä sekä alakouluikäisiä että nuorempia lapsia vanhempineen. Se on paikka, jossa lapsiperheet tutustuvat toisiinsa ja rakentavat tärkeitä ihmissuhteita lasten kasvuvuosiksi.



Leikkipuistossa tutustuneet lapset menevät usein samaan kouluun. Kun saman naapuruston vanhemmat tutustuvat toisiinsa jo lasten ollessa pieniä, lasten kotikulmille rakentuu toisensa ja näiden lapset tuntevien aikuisten turvaverkko.



Helsingissä moni perhe muuttaa asuin­alueelta toiselle, kun perheeseen syntyy lapsi tai lapset kasvavat isommiksi. Perhevapailla pienten lasten kanssa oleville vanhemmille leikkipuisto on oikotie ­tutustua uuden kotiseudun ihmisiin.