Suomi on työvoimapolitiikassa ja työvoimapalveluissa kuulunut tähän asti pohjoismaiseen ryhmään.



1970-luvulta nykypäivään kansainvälisiä vaikutteita otettiin ensin ennen kaikkea Ruotsista, aktiivisen työvoimapolitiikan emämaasta. Sen jälkeen katseet käännettiin Tanskaan. Tanskan mallissa yhdistyvät hyvin resursoitu aktiivinen työvoimapolitiikka, korkea työttömyysturva ja alhainen irtisanomiskynnys.



Nyt valmistellaan lakia alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Käytännössä työvoimapalvelut yksityistettäisiin kokonaan. Maakunnat toimisivat työvoimapalvelujen järjestäjinä, ja palvelut kilpailutettaisiin markkinoilla.



Yhtä laaja yksityisen sektorin työvoimapalvelujen malli on käytössä vain Australiassa. Konservatiivihallitus yksityisti työvoimapalvelut kokonaan vuonna 1998. Tavoitteena oli antaa palveluntuottajille vapaus räätälöidä palvelua eri asiakasryhmille ja vähentää byrokra­tiaa.



Aluksi tulokset näyttivät hyviltä, mutta ajan mittaan ilmaantui ongelmia: keskityttiin asiakkaisiin, joita oli helpoin työllistää. Vaikeammat tapaukset jäivät vähälle palvelulle.



Australian mallia on uudistettu monta kertaa. Viimeksi niin teki työväenpuolueen hallitus vuonna 2009. Samalla sääntely on lisääntynyt – ja byro­kratia kasvanut.



Euroopan maista Britannia käyttää laajimmin yksityisiä työvoimapalveluja. Niitä suositaan etenkin pitkäaikaistyöttömien ja työkyvyltään heikentyneiden asiakkaiden asioita hoidettaessa.



Britannian malli on kuitenkin herättänyt sopimusten sekavuuteen ja palvelujen pirstoutumiseen liittyvää kritiikkiä. Vuonna 2011 siirryttiin tuhansien tuottajien ja sopimusten järjestelmästä käytäntöön, jossa vastuu on ensisijaisilla palveluntuottajilla (prime contractors). Nämä 18 suurta yritystä voivat hankkia tarvitessaan palveluja pienemmiltä toimijoilta. Sopimukset ovat useamman vuoden mittaisia ja miljoonien puntien arvoisia. Mitä vaikeammin työllistyvä asiakas on, sitä enemmän työllistymisestä maksetaan.



Alihankkijoiden, pienten tuottajien ja kolmannen sektorin toimijoiden asema on vaatinut jatkuvaa huomiota sekä Britanniassa että Australiassa. Vaarana on, että pienet toimijat jäävät isojen jalkoihin.



Selvästi varoittava esimerkki työvoimapalvelujen yksityistämisestä on Hollanti. Maa yksityisti heikossa työmarkkina-asemassa olevien työvoimapalvelut vuonna 2000. Hanke epäonnistui täydellisesti: uudesta järjestelmästä tuli sekava ja kallis. Vuoteen 2010 mennessä yksityistämisestä jouduttiin luopumaan.



Ruotsi on jatkanut valtiojohtoisella mallilla. Tanska kunnallisti työvoimapalvelut kokonaan kymmenen vuotta sitten. Ratkaisuun on oltu Tanskassa tyytyväisiä, mutta se johti myös kuntien itsekkyyteen ja työvoimapolitiikan pirstoutumiseen, jota sittemmin on paikkailtu vahvistamalla alueiden roolia.



Saksassa valtiollinen työvoimapalvelu on edelleen vahva toimija, ja vaikeimmin työllistyviä on pyritty palvelemaan lisäämällä valtion, kunnan, kolmannen sektorin ja yritysten kumppanuuksia.



Missään näistä maista yksityisten työvoimapalvelujen roolia ei ole olennaisesti lisätty, vaan ne ovat julkisten työvoimapalvelujen tärkeitä kumppaneita.



Loikka pohjoismaisesta mallista lyhyessä ajassa markkinamalliin on Suomessa varmasti erittäin vaikea – varsinkin, kun samaan aikaan toteutetaan sote-uudistus.



Käytännössä työllistämisen ongelmat ovat samanlaisia, vastasi työvoimapalveluista yksityinen tai julkinen toimija. Minkään mallin ylivoimaisuudesta ei ole todisteita.



Ratkaisevaa on, kuinka hyvin palvelujen kokonaisuus toimii. Jo asiakkuuden alussa on luotava hyvä yhteistyösuhde: palvelutarve on ar­vioitava ja työllistymissuunnitelma laadittava asiakaslähtöisesti. Vai­keassa asemassa olevien kohdalla on voitava yhdistellä työllisyys-, terveys- ja sosiaalipalveluita. Yhdistely sujuu paremmin kumppanuuksissa kuin yksityisissä malleissa.



Vahvat julkisen sektorin vetämät kumppanuudet, joihin kuuluvat myös kohdennetut yksityiset palvelut, olisivat todennäköisesti viisain tapa ratkaista työvoimapalvelut Suomessa. Se olisi vähemmän riskialtista kuin siirtyminen kaavailtuun yksityiseen malliin.



Robert Arnkil



Kirjoittaja on työvoimapolitiikan asiantuntija, joka toimi Euroopan työllisyyden seurantakeskuksen (EEPO) asiantuntijajäsenenä vuosina 2010–2015.