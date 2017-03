Pääkirjoitus

Skotlannin itsenäisyysäänestyksen ja Britannian EU-äänestyksen jälkeen vaikuttaa yhä vahvemmin siltä, että Skotlanti on ajautumassa viimeistään runsaan parin vuoden kuluessa uuteen kansanäänestykseen itsenäisyydestään, vaikka se ei ole ollut nimenomaisena ­tavoitteena edes Skotlannissa.



Britannian yhtenäisyyden kannattajat voittivat Skotlannissa syyskuussa 2014 järjestetyn kansanäänestyksen prosentein 55–45, mutta itsenäisyyden kannatus on noussut uusimmissa kyselyissä.



Viime kesäkuun EU-kansanäänestyksessä selvä enemmistö skoteista ja pohjois­irlantilaisista halusi pysyä EU:ssa, mutta Englannin ja Walesin EU-vastaiset enemmistöt ratkaisivat tuloksen.



Uusimpien kyselytulosten mukaan EU:n kannatus on sittemmin laskenut Skotlannissakin. Samalla itsenäisyyden kannatus on kuitenkin vahvistunut.



Skotlannin aluejohto päätti ristiriitaisista ennusteista huolimatta reagoida nyt brittihallituksen valitsemaan tiukkaan linjaan lähestyvissä EU-neuvotteluissa. Aluehallituksen pääministeri Nicola Sturgeon ilmoitti maanantaina aikeesta järjestää uusi kansanäänestys.



Britannian pääministeri Theresa May tuomitsi hankkeen tuoreeltaan. Hän kutsui ­sitä hajottavaksi. Sitä se Britannian kannalta tietenkin onkin, mikäli Skotlanti valitsee valtiollisen itsenäisyyden 310 vuotta jatkuneen liiton sijaan.



Myös muu Eurooppa joutuisi ottamaan kantaa itsenäiseen Skotlantiin. Pysyminen EU:ssa olisi taloudellisesti lähes elinehto Skotlannille. Katalonian itsenäistymishaluja torjuva Espanja hyvin todennäköisesti vastustaisi skottien erillistä EU-jäsenyyttä.



S turgeonin ilmoitus uudesta kansaäänestyksestä jätti varjoonsa sen, että ­samaan aikaan May lannisti brittiparlamentissa virinneet yritykset muuttaa halli­tuksen valitsemaa kovaa linjaa eroneuvotteluissa EU:n kanssa. Alun perin ­ehkä jo tälle viikolle odotetun eroilmoituksen ajankohta on lykkääntynyt loppukuuhun, ­Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 60-vuotisjuhlien yli.



Voitto parlamentissa selkiinnyttää ja vahvistaa brittihallituksen asemaa todennäköisesti kaksivuotisiksi venyvissä ja erittäin vaikeiksi enteillyissä neuvotteluissa. Samanaikainen kansanäänestyksen valmistelu Skotlannissa kuitenkin vastaavasti heikentäisi Britannian neuvotteluasemaa ja pakottaisi Mayn kahteen samanaikaiseen kamppailuun.



K ansanäänestyksen järjestämiseen tarvitaan Britannian hajautettujen valtaoikeuksien järjestelmässä valtuutus Lontoosta Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentilta, vaikka Skotlannin oma parlamentti tekee muodollisen päätöksen.



Pääministeri voi olla esittämättä valtuutusta, mutta useimpien arvioiden mukaan May ei aio estää äänestystä. Sen sijaan kamppailu käydään kansanäänestyksen ajankohdasta.



Skotlannin keskustavasemmistolaisen kansallispuolueen SNP:n muodostama aluehallitus haluaa järjestää äänestyksen ennen Britannian ja EU:n eroneuvottelujen päättymistä, jotta mahdollisesti itsenäistyessään Skotlanti olisi vielä EU:n jäsen.



May haluaa päinvastoin, että neuvottelut EU-eron ehdoista hoidetaan ensin.



Kummassa tahansa tapauksessa May joutuisi tilanteeseen, jossa hän neuvotellessaan EU-eron ehdoista joutuisi samalla miettimään tulosten vaikutuksia Skotlannissa.