Sosiaali- ja terveydenhuollon suurhanke, sote-uudistus, etenee asteittain kohti maakuntauudistusta, jossa rajoja pannaan uusiksi monella saralla. Tiistaina eduskunta aloitti pakettiin kuuluvan pelastustoimen uudistuksen käsittelyn. Uudistus on herättänyt kritiikkiä erityisesti Uudellamaalla.



Pelastustoimesta vastaisivat tulevaisuudessa 18 maakunnallista pelastuslaitosta. Muutos koskettaa ennen kaikkea Uuttamaata, sillä muualla pelastuslaitokset ovat jo nyt maakuntien kokoisia. Uudellamaalla nykyiset neljä pelastuslaitosta – Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa ja Helsinki – yhdistettäisiin, ja ­alueelle syntyisi jättimäinen, 1,6 miljoonasta asukkaasta vastaava pelastuslaitos. Se ­olisi pohjoismaalaisittainkin valtava.



Uudistusta vastustaa erityisesti Helsinki, jonka mukaan pääkaupunkiseudun erityisolot edellyttävät omaa pelastus­laitosta. Nykyinen järjestelmä on toimiva, eikä muutoksiin ole tarvetta.



Iso kysymys on ensihoito, joka halutaan pitää kytköksissä pelastustoimeen. Ensihoitoa pidetään kohtalonkysymyksenä pääkaupunkiseudulla, jossa pelastuslaitoksella ja erikoissairaanhoidon Hus-piirillä on ollut pitkään sopimus ensi­hoitopalveluista.



Lakiesityksen mukaan pelastuslaitokset voisivat edelleen tuottaa ensihuoltopalveluita. Tämä on tärkeää, sillä yhteys pelastustoimen ja ensihoidon välillä tulee säilyttää. Ensihoito on olennainen osa pelastustoiminnan ketjua.



P elastustoimeen tarvitaan valtakunnallista yhdenmukaisuutta, kun tavoite on koko maan kattava toimintavalmius. Alueiden erot on otettava huomioon. Toiveet Helsingin seudun omasta pelastuslaitoksesta ovat kuitenkin epärealistisia. Hallitus tyrmäsi syksyllä pääkaupunkiseudun erillisen sosiaali- ja terveysalueen, ja rakenteet tuskin säilyvät nykyisellään pelastustoimessakaan. Kahden erillisen järjestelmän ylläpito ei ole edes tarkoituksenmukaista.



Isoissa yksiköissä on myös merkittäviä vahvuuksia, kun normaalin valmiuden ­lisäksi varaudutaan harvinaisiin suur­onnettomuuksiin ja suurkatastrofeihin. Uudellamaalla nämä vahvuudet kannattaa hyödyntää esimerkiksi valtakunnallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä.