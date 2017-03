Pääkirjoitus

on toinen huonosti nukuttu yö. Päiväkodista kantautunut norovirus kaatoi vaiheittain koko perheen jonnekin sängyn ja vessan välimaastoon.Paras säästää teidät yksityiskohdilta. Tunnette taatusti olotilan, jossa voimattomuus ottaa vallan mielestä ja ruumiista.herkkänä hetkenä on helppo tuntea sympatiaa oikeus- ja työ­ministeri Jari Lindströmiä (ps) kohtaan. Hänhän päätyi viikonvaihteessa avaamaan julki tuntemuksiaan omasta jaksamisestaan.Selväksi tuli, että tuplaministeri on uupunut tehtävissään. Työt on hoidettu aikataulussa, mutta päällimmäisenä on riittämättömyyden tunne – kyvyttömyys vastata yli­mitoitettuihin odotuksiin.Kohtuuttomaksi koetusta työ­taakasta ovat kantaneet huolta myös Lindströmin ministeri- ja puolue­toverit. Sairauslomalle hän jäi viime viikon lopulla, kohonneen verenpaineen takia.Lindström ansaitsee kaiken tuen elämäntaparemontilleen. Myös meille kansalaisille hän on tarpeellinen muistutus siitä, että uutterinkaan kuormajuhta ei veny ylimaallisiin suorituksiin.Juha Sipilän (kesk) hallituksen alkutaivalta leimasi vahvasti yritysmaailman tehokkuuden ihannointi. Tuo sama suoraviivaisuus, tekemisen meininki, haluttiin tuoda politiikkaan. Puhetta leimasi insinöörikieli, ja uudenlaista johtamiskulttuuria edusti valtioneuvoston avokonttori.Avokonttori unohtui alkuinnostukseen, eikä kaikki muukaan ole mennyt prosessikaavion mukaan. Tapaus Lindström kertoo sekin jotain siitä, kuinka maan hallitus on eri asia kuin firman johtoryhmä.Demokratia on hidasta tekemistä. Tuloksia syntyy harvoin käden käänteessä. Juuri siksi tämä aika ruokkii kaikkeen pystyviä remonttimiehiä, jotka sanovat asiat suoraan – ja joiden uskomme saavan nopeasti tuloksia aikaan.Pettyneen kansalaisen silmin perinteiset poliitikot ovat kuin yhdestä puusta veistettyjä. Tuli vaaleissa valtaan kuka tahansa, meno ei muutu. Politiikan ulkopuolelta tulevat näyttäytyvätkin tässä valossa tuoreina kasvoina.Monimutkainen maailma huutaa päättäjikseen ihmemiehiä. Ja heidän rinnalleen Lindströmin kaltaisia väsymättömiä, aitoudessaan katu-uskottavia puurtajia.Kunnes molemmat uupuvat.Urho Kekkosen vanhuusvuosia kuvannut dokumentti Urho oli yksi viime syksyn pysäyttävimpiä tv-kokemuksia. Ari Lehikoisen kuvaama suurmies olikin viimeisinä elinvuosinaan perin hauras ja yksinäinen vanha mies.Kontrasti vuosikymmenten mittaan omaksumaamme sankari­ta­ruun, käsitykseen kansakunnan isä­hahmosta ja myyttisestä voimakeskuksesta, oli suorastaan järkyttävä.Tämän päivän Suomi on Kekkosen aikaan verrattuna monin tavoin parempi maa. Myös demokratia on vahvistunut, ja yhteiskunta on merkittävästi avoimempi kuin noina aikoina. Kekkos-kultin kaltainen, ylhäältä ohjattu valtiomiehen palvonta tuskin onnistuisi enää.Paino on ehkä syytä laittaa sanalle tuskin. Yhdysvalloissa Donald ­Trumpin hallinto on ottanut syöttämänsä sankaritarun polttoaineeksi niin vaihtoehtoiset faktat kuin ylitsevuotavat superlatiivitkin.Varuillamme siis saamme mekin olla, jotta totuus ja kohtuus säilyisivät vallankäytön ytimessä.Lindströmin uupumus on sukua Kelan ja te-toimistojen henkilökunnan ahdingolle. Vääristynyt tehokkuusihanne ja johtajuuden puutteet ovat huono yhdistelmä.voi tulla kelpo poliitikko. Niin voi tulla myös urheilijasta, poliisista tai tutkijasta. Kokemus millään näistäkään urista ei kuitenkaan tee kenestäkään automaattisesti pätevää päättämään asioista parhaaksemme.Sekin auttaa, jos ymmärtää, että politiikka vaatii myös toisenlaisia taitoja ja näkökulmia kuin mihin on omassa työssään tai viiteryhmässään oppinut. Ei ole olemassa mitään Oy Suomi Ab:tä, vaan kansalaisten etu on paljon monimutkaisempi vyyhti erilaisia tarpeita.Suomalaisen päättäjän ei tarvitse olla yli-ihminen. On sittenkin parempi, jos ei kuvittele suoriutuvansa kaikesta yksin. Eikö parempi johtaja ole se, joka tuntee rajansa ja kykenee asettumaan ihmisen rooliin?Ainakin täältä sängyn pohjalta on vaikea sovittaa itseään mihinkään supersuorittajan viittaan.