Takavuosina Suomessa seurattiin tarkkaan, mitä Nokian ylin johto sanoi pääkonttoritoiminnoistaan. Toisinaan syntyi tulkintoja, joiden mukaan yhtiön pääkonttori tai ainakin osia yhtiön toiminnoista siirtyy ulkomaille, jos Suomen hallitus ei ota Nokian etuja riittävästi huomioon. Tavan takaa Nokian johtajat kiistivät tulkinnat.



Nokia oli valtio valtiossa. Vuosi vuoden jälkeen yhtiö oli ylivoimainen yhteisöveromaksaja Suomessa. Nokia loihti kansantalouden kipeästi kaipaamaa tuottavuutta. Talouspolitiikan päättäjät ymmärsivät vähemmästäkin, että Nokian näkemyksiä oli otettava huomioon, kun päätettiin yritysten kohtelusta.



Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull kertoi maanantaina Dagens Industri -lehdessä, että Nordea siirtää pääkonttorinsa hyvin suurella todennäköisyydellä Ruotsista, jos Ruotsin hallitus toteuttaa aikeensa ja nostaa pankeilta pankkikriisejä varten kerättävää maksua. ”Me puhumme suurista summista”, hän kertoi. Nordean maksu nousisi noin 50 miljoonasta eurosta 500 miljoonaan. Tosin pääosa tästä korotuksesta olisi tullut joka tapauksessa sen vuoksi, että Nordea keskitti toimintonsa Ruotsiin ja pankki joutuu vastedes maksamaan Ruotsin kriisinratkaisurahastoon maksut kaikkien maiden toimintojensa osalta.



Jos von Koskullin tarkoitus oli patistaa Ruotsin hallitusta muuttamaan suunnitel­miaan, hankkeelle ei kannata povata suurta menestystä. Nordea ei ole Nokia, eikä Ruotsi ole Suomi. Nordealla ei ole läheskään samaa vääntömomenttia kuin Nokialla.



Valtiovarainministeri Magdalena Andersson vastasi jo, että siinä voi olla joitain ­hyviäkin puolia, jos Nordea to­siaan muuttaa pois. Kansakaan ei ehkä vuodata kyyneliä. Nordean maine kärsi kolhuja Ruotsissa Panama-papereista syntyneessä kohussa. Nordean avustamaan veronkevennysoperaatioon oli osallistunut huomattava määrä ruotsalaisia asiakkaita. Jos von Koskullin näkemys tulkitaan pääkonttori­shoppailuksi ja Tanskan kanssa flirttailuksi, maine ei siitä ainakaan kohene.



E ikä Nordean hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos ole helpottanut tilannetta yksiniittisillä näkemyksillään, jotka istuvat närkästymisalttiiseen ruotsalaiseen keskusteluun paljon huonommin kuin suomalaiseen. Pari vuotta sitten nousi kohu, kun Wahlroos kertoi Finans.dk-nettilehdessä, että 80 prosenttia ihmisistä on talous­asioissa tolloja.



Nordean piti saavuttaa synergiaetuja ja tehoa muuttamalla Suomen-toimintonsa sivuliiketoiminnoiksi. Päätös ärsytti sekä Finanssivalvontaa että Suomen Pankkia: ne epäilivät ratkaisun heikentävän eurooppalaista pankkivalvontaa. Ruotsin vastaavissa elimissä puolestaan ärsyynnyttiin, kun suomalaisten ymmärrettiin väittäneen, että Nordeaa vetää Ruotsiin maan heppoisempi finanssivalvonta.



N yt Nordean siirtoa arvostelleet saavat kaipaamansa. Jos ajatellaan Nordean lähteneen sutta pakoon, niin karhuhan siellä tuli vastaan.



Pankkikriisimaksun korottaminen Ruotsissa vaikuttaa tosin ylireagoinnilta. Pohjoismaissa pankit ovat kieltämättä keskittyneet ja ne ovat suuria suhteessa kansantalouksiin. Lisäksi pankkien yhteydet vakuutusyhtiöihin sekä – ainakin Ruotsissa – kuumentuviin asuntomarkkinoihin herättävät alaa seuraavien huolta. Eurooppalaisessa vertailussa Pohjoismaiden pankit ovat kuitenkin kunnoltaan kärkikastia.



Jos korotuksessa kyse on ajatuksesta, että pankeilla on nyt varaa maksaa, kannattaa muistaa, että loppujen lopuksi se on aina asiakas, joka maksaa.