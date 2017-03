Pääkirjoitus

valeuutisista voisi edetä esimerkiksi näin:”Sinä olet vale­uutinen.””Itse olet vale­uutinen.””Äitisi on valeuutinen.”Keskustelu on selvästi epäkunnossa.Keskusteluun on istutettu sanallinen haittaohjelma, joka on tässä tapauksessa yhdyssana ”valeuutinen”. Se vaikuttaa hieman samaan tapaan kuin haittaohjelma tietokoneessa.Tietokone alkaa noudattaa haittaohjelman vuoksi jonkun muun käskyjä. Keskustelu vuorostaan jumiutuu ja alkaa kiertää kehää, eikä tietoa välity. Sen sijaan syntyy eripuraa ja ennen kaikkea epäluottamusta, ja se on haittaohjelman tekijän tavoitekin.ja vaihtoehtoisten faktojen kaltaiset ilmaisut ovat uineet myös suomen kieleen ennen kaikkea Yhdysvaltojen poliittisten myrskyjen myötä. Osin ne ovat salaliittoteorioita ja rasismia kauppaavien kiihkoilijoiden kehittämiä tehosanoja, mutta presidentti Donald Trumpin strategisen neuvonantajan Stephen Bannonin kaltaisille toimijoille ne ovat sodankäynnin välineitä.Väitteillä valeuutisista ja vaihtoehtoisista faktoista ei pyritä vainoharhaisen äärioikeiston maailmassa korvaamaan todellisuutta ja faktoja jollakin vaihtoehtoisella todellisuudella vaan murtamaan nykyjärjestelmän perustana oleva luottamus instituutioiden toimintaan.Bannon puhuu avoimesti ”hallinnollisen valtion hajottamisesta”, jota Trumpin hallitus myös tekee leikkaamalla rahoitusta ja jättämällä liittovaltion avainvirkoja harkitusti täyttämättä.Trumpia on kuvailtu vallankumoukselliseksi vailla ideologiaa. Bannon tarjoaa ideologian. Verkosta löytyy niin paljon tietoa hänen tukijoukkonsa tavoitteena olevasta valkoisten miesten vapaudesta kuin kukin sietää lukea.demokratian arvoihin nojaavien länsimaiden uskottavuuden horjuttaminen ei ole uutta. Venäjä on tehnyt sitä jo vuosia ja tekee sitä edelleen.Ero on siinä, että presidentti Vladimir Putin horjuttaa muita maita vahvistaakseen itseään. Bannon horjuttaa omaa maataan – ja siinä ohessa muita länsimaita sekä myös koko YK-järjestelmää.Suomea on tuoreissa arvioissa kehuttu vastustuskykyiseksi Venäjän informaatio-operaatioille. Siksikin oli huolestuttavaa, kun Bannonin arsenaaliin kuuluvia ilmaisuja ilmaantui Suomessa muun muassa puolustusministeri Jussi Niinistön (ps) sanastoon kiistelyssä Ylen kanssa. Niin haittaohjelma käynnistetään.