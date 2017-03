Pääkirjoitus

Barack Obama teki lähtöä Valkoisesta talosta, sosiaalisen median kuplassani kohistiin Kanadan pääministeristä Justin Trudeausta.Trudeau otti saman verran miehiä ja naisia hallitukseensa ja perusteli päätöstä sanomalla: ”Koska on 2015.” ”Terve­tuloa Kanadaan”, oli pääministerin viesti pakolaisille samaan aikaan, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump virit­teli ensimmäistä maahan­tulokiel­toaan.Kun oma kuplani koostuu enimmäkseen kaupunkilaisista ja liberaaleista, Trudeaun lausunto sai paljon huomiota.Ihannointi laajeni, kun Trumpin virkaanastujaiset lähenivät. Suomalais­mediassakin, kuplattomassa, näkyi kuvia nuoresta, paidattomasta Trudeausta. Kieltämättä hän oli nuorena kaunis mies.kannalta kupla on Face­bookin tietokoneohjelma. Se näyttää minulle sellaista sisältöä, joka saa minut jumittamaan palvelussa pidempään. Jos minä ja lähipiirini pidämme iloisista Trudeau-videoista, niitä näytetään koko ajan enemmän.Trudeau suutelee lapsia -kuvia kat­sellessani mietin, että mahtaa Pohjois-Korean Kim Jong-unia kismittää. Kapitalisti on kehittänyt järjestelmän, josta diktaattori vain uneksii.Esimerkiksi näin: Justin Trudeau ­kertoo, kuinka kvanttitietokone toimii. Ihanaa, siistiä! (Tosin Washington Post kirjoitti myöhemmin, että Trudeaun selitys oli virheellinen.)Justin Trudeau kantaa metroasemalla pyörätuolipotilaan portaita alas. Pyyteetöntä kansan palvelua.Justin Trudeau puhuu nöyrästi isästään, Kanadan entisestä pääministeristä Pierre Trudeausta. On kyllä hienoa, että isällä ja pojalla on noin lämpimät välit.uskomusten vastaiset jutut eivät nouse kuplaan. Kuplaa ei näe, kuplaa ei huomaa, ellei astu tietoisesti sen ulkopuolelle.Kanadassa Trudeaun sädekehä on hieman himmentynyt. Hänen suosionsa on ollut keväällä alempana kuin ker­taakaan sitten virkaanastujaisten vuonna 2015.Alkuvuodesta kävi ilmi, että Trudeau on perheineen matkustanut lomalle rikkaan tukijan yksityissaarelle ja lentänyt laittomasti yksityislentokoneella. Trudeau myös antoi luvan kiistellyn öljyputken rakentamiselle (öljyhiekkaa) ja aseiden myymiselle kansalaisoikeuksia polkevaan Saudi-Arabiaan.Jos en olisi käynyt Toronto Starin verkkosivuilla, olisin yhä ihastunut Kanadan rakastettuun johtajaan.