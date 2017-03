Pääkirjoitus

helmikuussa mangopuun alla pohjois­uganda­laisen Boli Ipiin kylän naisryhmän vieraana. Olin kylässä tutustumassa Naisten Pankin työhön. Juuri kun lopettelimme yhteistä ateriaa, pyyhkäisi pölypyörre kylän poikki.Yritimme suojautua puhurilta käpertymällä muovituoleihimme. Ilmanpaine tuntui voimakkaana koko kropassa, hiekka pöllysi, lehdet ja oksat lensivät, ja mangot putoilivat puusta.Emäntämme eivät näyttäneet olevan pikku pyörteestä moksiskaan. Naiset pitivät vain kiinni vauvoistaan ja nauroivat meidän länsimaisten vapaaehtoisten hämmennykselle.tuntui kovin symboliselta. Pohjois-Ugandan maaseudulla on lähi­historiassa koettu paljon pahempaakin riepotusta. Sissiliike LRA:n käsittämät­tömät julmuudet ja rikokset ihmisyyttä vastaan kylvivät kauhua parin vuosi­kymmenen ajan. Terrori ajoi asukkaat maan sisäisiksi pakolaisiksi leireille.Kymmenen viime vuotta näissä kylissä on ollut melko rauhallista. Ihmiset ovat palanneet kotiseuduilleen. Siellä, kuoppaisten teiden takana, asuu sinnikkäitä naisia. Monet tapaamistamme naisista kertoivat menetyksistä ja väkivallasta.Elinolot kuvastavat sitä takamatkaa, jolta naiset ponnistavat. Kodit ovat savimajoja, kaivot ja terveysasemat usein kaukana. Maatyöt tehdään käsin. Arki on työtä kukonlaulusta auringonlaskuun.Silti sääli on viimeinen asia, jota naiset kaipaavat. Säälillä he eivät tee mitään. Sen sijaan he kaipaavat koulutusta. Koulutus voi nostaa heidät köyhyydestä kehitykseen.kylässä tapasin 40-vuotiaan Lucy Aloyon, viiden lapsen äidin. Hänen kylänsä naiset eivät osanneet lukea tai kirjoittaa. Heitä opetettiin muun muassa säästämään ja vaatimaan oikeuksiaan. Säästöillä naiset palkkasivat itselleen opettajan. Aloyo esitteli minulle ylpeänä koulukirjaansa ja todistuksiaan. Hän kirjoitti itse nimensä lehtiööni. Sormenjälkiallekirjoitusta ei enää tarvita.Aloyo kertoi, miten hän pakeni humalaista miestään naapuriin. Perheväkivalta on niin yleistä, että monet naiset mainitsivat, jos sitä ei kotona ollut. Aloyon avio­mieskin sai koulutusta. Vaimon voi­maantuminen levisi kotiin, ja mies tajusi tekonsa. Hän lopetti lyömisen. ”Kotona on onnellista”, Aloyo kertoi.Hänellä on suunnitelmia ja tietoa, jolla ne toteuttaa. Aloyo aikoo esimerkiksi rakentaa perheelle oikean talon.Sanotaan, että koulutus avaa ovia. Lucy Aloyo näytti minulle, mitä se parhaimmillaan tarkoittaa.