Pääkirjoitus

Tilannetta selittää myös kuntien tehtävien muutos.

ei vielä arvaisi, että kuntavaalien äänestyspäivä on vajaan kolmen viikon päästä sunnuntaina. Ennakko­äänestys alkaa jo runsaan viikon päästä, tämän kuun lopulla. Vaalimainoksia on saanut sijoittaa ulkosalle jo toista viikkoa.Kuntavaalien äänestysaktiivisuus uhkaa jäädä historial­lisen alhaiseksi. Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvioi Ylelle (14.3.), ­että äänestysprosentti saattaa ensi kertaa jäädä alle viidenkymmenen. Viime kuntavaaleissa saavutettiin kuntavaalien äänestysaktiivisuuden pohjanoteeraus, 58,3 prosenttia.untavaalien äänestysprosentti on tavanomaisesti pienempi kuin presidentin- tai eduskuntavaalien. Vain EU-parlamentin vaaleissa äänestetään vielä laiskemmin kuin kuntavaaleissa.Toisenlaisiakin lukemia on takavuosina nähty. Politisoituneella 1960-luvulla kuntavaalienkin äänestysinto huiteli 80 prosentin tuntumassa.Syitä poikkeuksellisen alhaiseen äänestysintoon on useita. Niistä ehkä tärkein on, että kansalaiset eivät yksinkertaisesti tiedä, mitä puoluetta äänestäisivät. Kannatus­kyselyt ovat jo pitkään osoittaneet, että äänestäjien epätietoisuus on poikkeuksellisen suurta.Kaksissa viime eduskuntavaaleissa politiikkaan pettyneet ovat löytäneet kodin perussuomalai­sista. Nyt perussuomalaisten gallupkannatus on kutistunut puoleen eduskuntavaaleista.Äänestäjien pettymys hallituspuolue perus­suomalaisiin on ollut ilmeistä. Osa on palannut demareihin, mutta huomattava osa miettii, vaivautuako ylipäätään äänestämään. HS:n tilaama kuntavaalikannatusta selvittänyt mielipidekysely antaa perussuomalaisille alle kymmenen prosentin kannatuksen. Viime kuntavaaleissa puolue sentään ylsi yli 12 prosentin kannatukseen.Kysely osoittaa, että kolme perinteistä suurta puoluetta ovat liki tasoissa. Sdp ­johtaa, keskusta tulee kakkosena, ja kolmantena on kokoomus. Suuri oppositiopuolue hyötyy yleensä oppositioasemasta.Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallintouudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta, ­samoin siihen liittyvän maakuntahallinnon. Yli puolet kuntien tehtävistä, päätösvallasta ja rahoista siirtyy kunnilta maakuntavaltuustoille. Kuntien kontolle jäävät infrastruktuuri eli tiet ja valaistus, koulut ja päiväkodit, kirjastot ja liikunta­paikkojen ylläpito.Sote-uudistus hämmentää äänestäjiä. Harva edes ymmärtää, mistä oikein on kysymys ja minkä verran päätösvaltaa siirtyy kunnanvaltuustoista muualle. Harvaa asia kiinnostaakaan.Viime vuosina on lisäksi tehty lukuisia kuntaliitoksia. Varsinkin isompaan kuntaan liittyneessä kunnassa voi tulla tunne, että asioista päätetään entistä kauempana.Maakuntavaltuustojen kokoonpanosta äänestetään ensi tammikuussa, presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen yhteydessä. Puolueet säästelevät kuntavaalikampanjoitaan, koska maakuntavaaleihinkin pitäisi jäädä paukkuja. Samoin moni merkittävä kuntapoliitikko jättää kuntavaalit väliin. Parin vuoden sisään on vielä tulossa EU-vaalit ja eduskuntavaalit, joihin myös tarvitaan kampanjarahaa.