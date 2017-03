Pääkirjoitus

Kun

Ruotsissa

Kuntien

puolueet listaavat kunta­vaalilupauk­siinsa muun muassa maailman parhaan koulun, tulee mieleen tarina kolmesta puodista saman kadun varrella.Ensimmäinen niistä mainosti olevansa maailman paras, toinen kunnan paras ja kolmas kadun paras.Vaikka koulutus on esillä puolueiden vaaliohjelmissa, se ei vieläkään saa järin suurta saati analyyttista huomiota osakseen. Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa kunnan keskeisimmäksi tehtäväksi jää kuitenkin koulutus: varhaiskasvatus, peruskoulu, lukio, ammattikoulutus ja vapaa sivistystyö.Tulevaisuuden kunnissa yli puolet menoista menee opetukseen ja kulttuuriin, kun osuus on nyt alle kolmannes.koulu nousee herkemmin vaaliteemaksi. Syynä on se, että naapurimaassa koulu on esimerkiksi Pisa-vertailun mukaan huonommassa jamassa – joskin suunta on parempaan päin.Suomessahan ei alkuun tahdottu ­uskoa täkäläisen peruskoulun maailmanmaineeseen ensinkään. Nyt siitä näyttää tulleen sumuverho, joka peittää alleen kasvavat kunta- ja koulukohtaiset erot sekä opetuksen tarjonnassa että oppimistuloksissa.Jo keski-ikään ehtineen peruskoulun vahvuus on ollut tasa-arvo, joka on vaivihkaa murentunut.Kunta päättää esimerkiksi koulu­verkosta, ja peruskoulujen määrä onkin vähentynyt kymmenessä vuodessa neljänneksen. Tosin niitä on vieläkin 2 340. Toisaalta jo noin 60 kunnassa on vain yksi koulu.käsissä on myös opetus­ryhmien koko. Koulujen määrä ei ole itsetarkoitus, eikä kyläkoulu ole parempi kuin iso koulu keskuksessa. Luokan koollakaan ei ole suurta merkitystä, kunhan välillä ollaan myös pienryh­missä.Kohtalokkaampia eroja syntyy siitä, miten koulurakennuksista ja -välineistä huolehditaan, miten opettajia ja heidän sijaisiaan värvätään ja kuinka laajaa kielivalikoimaa pidetään yllä.Kunta päättää pitkälti myös siitä, ­miten paljon opetusta ylipäänsä annetaan. Naapurikunnan oppilas voi saada sitä peruskoulun aikana jopa lukukauden verran enemmän.Maakuntauudistus kaventaa pienten kuntien hartioita, ja siksi koulutuspalveluiden tasa-arvo horjuu entisestään. Kunnan parhaan tai ainoan koulun ylläpito vaatii yhteistyötä kunnan toimi­joiden ja myös muiden kuntien kanssa. Muuten kunnan elinvoima on hukassa.