presidentinvaalien jälkeen kaikki ovat puhuneet ”Trumpin demokraateista”: niistä pohjoisen ruostevyöhykkeen duunareista, jotka siirtyivät vasemmalta oikealle ja ratkaisivat vaalit.On vaikea sanoa, kuinka paljon heitä on, mutta vaalit ratkesivat Michiganissa alle 11 000 äänen, Wisconsinissa vajaan 23 000 äänen ja Pennsylvaniassa runsaan 44 000 äänen erolla. Koko maassa Trump sai vajaat 63 miljoonaa ääntä.muut Trumpin tukijat sitten ovat?Vaikka Trump tuli politiikan ulkopuolelta, 89 prosenttia republikaaneista päätyi ovensuukyselyiden mukaan lopulta äänestämään häntä. Republikaani­äänestäjät voi jakaa ainakin seuraaviin ryhmiin, jotka menevät osin päällekkäin:Perinteisille konservatiiveille tärkeitä asioita ovat esimerkiksi valtiovallan rajoittaminen, aseoikeudet ja konservatiivisten tuomarien nimittäminen korkeimpaan oikeuteen. Osa heistä vierastaa Trumpin myönteisiä Venäjä-puheita.Uskovaisille Trumpin karkeat puheet olivat kova pala, mutta he äänestivät tätä muun muassa aborttivastaisuuden takia.Monille vauraille republikaaneille ykkösasia olivat pienet verot. He äänestävät vaaleista toiseen ehdokasta, jonka ansiosta heille jää enemmän rahaa käteen, sillä valtiovallan muut päätökset eivät välttämättä vaikuta heihin.Hillary Clintonin vihaajille Trump oli kahdesta pahasta pienempi. Clintonia inhottiin väitetyn elitismin, korruption tai ulkopolitiikan virheiden takia. Joukossa oli niitäkin, joille oli vai­keaa nähdä nainen armeijan ylipäällikkönä.Valkoiset nationalistit ja rasistit ovat republikaaneissa pieni vähemmistö. Trump innosti heitä kuitenkin enemmän kuin yksikään ehdokas pitkään aikaan.Yhdysvaltain oikeistoa on siis ymmärrettävä, miten kirjavasta porukasta on kyse. Trumpin demokraateille sosiaaliohjelmat ovat tärkeitä, mutta konservatiivit haluaisivat niistä eroon. Uskovaiset vastustavat homoliittoja, kun taas rikkaita kaupunkilaisia moraalikysymykset eivät juuri liikuta.Trump ei voi miellyttää kaikkia. Siksi hän tarjoaa puheita yksille, tekoja toisille. Hän puhuu paljon unohdetusta kansasta, mutta hänen budjettinsa ja terveydenhoitouudistuksensa hyödyttävät ni­menomaan varakkaita ja konservatiiveja.Heitä taitaa olla sittenkin enemmän.