kuolee pimeydessä.” Washington Post -sanomalehden etusivujen vakioelementiksi kuukausi sitten nostettu iskulause ei jätä kylmäksi.Dramaattinen väite korostaa tiedotusvälineiden tärkeää tehtävää vallankäytön läpivalaisussa. Pimeyden vastavoimana olevalla valolla on sloganissa silti myös toinen merkitys. Valistus on kansanvallan elinehto. Englannin Enlightenment tai ranskan Lumières tekevät yhteyden selvemmäksi, mutta etsivä löytää valon suomen kielenkin valistus-sanan taustalta.katse on herkistynyt samalle tematiikalle nykyisessä kotikaupungissani. Jo Geneven kantonin vaakuna lupaa valoa pimeyden jälkeen: post tenebras lux.Valistusfilosofian sijaan kantonin tunnuslauseen juuret ovat uskonnolliset. Uskonpuhdistaja Jean Calvin vaikutti Genevessä 1500-luvun puolivälissä, ja hänen jälkensä näkyvät yhä. Sama kalvinistien motto on kaiverrettu suureen reformaatiomuuriin, johon Calvinin ja hänen tuima­ilmeisten hengenheimolaistensa hahmot on ikuistettu valtavina patsaina.Kaksisataa vuotta Calvinin jälkeen Geneve oli merkittävä näyttämö eurooppalaisen valistuksen esiinmarssissa. Kaupungin oma kasvatti Jean-Jacques Rousseau ja tänne van­hoilla päivillään muuttanut Voltaire olivat toistuvasti tukkanuottasilla näkemyseroistaan.Juuri Rousseaun vaikutus valistusajatteluun oli erityisen ristiriitainen. Kirjoittaessaan suorastaan tyrmäävästi tieteiden ja taiteiden moraalia rappeuttavasta vaikutuksesta Rousseau oli itse asiassa monien valistusaatteiden kovin kriitikko. Onpa hänen teksteistään löydetty perusteluja näennäisdemokraattisille diktatuureillekin. Toisaalta Rousseau hahmotteli kuuluisimmassa teoksessaan yhteiskuntasopimusta, joka loi vallankumouksellista pohjaa yksinvallan purkamiselle ja nykymuotoiselle demokratialle.Tietämättömyyden ihannointia ja kansanvaltaa. Pimeyttä ja valoa, samasta lähteestä.Genevessä päivänvalon nähneet ajatukset kantoivat nopeasti myös Atlantin toiselle puolelle. Kalvinismista vaikutteita ammentaneet Uuden Englannin puritaanit havittelivat jo 1600-luvulla Amerikan itärannikolla muulle maailmalle esimerkkinä hohtavaa ”kaupunkia kukkulalla”. Vuoden 1776 itsenäisyysjulistus taas nojasi vahvasti vanhan mantereen valistus­filo­sofiaan, Rousseaun yhteiskunta­sopimusta unohtamatta.Toisin kuin Ranskan vallankumous, Yhdysvaltain itsenäistyminen ehti tapahtua vielä Rousseaun ja Voltairen elinaikana.etusivu on oire siitä, että kukkulalla olevan kaupungin valovoima uhkaa nyt hiipua. Eikä valistuksen perintöä ole syytä ottaa itsestäänselvyytenä sen synnyinsijoillakaan.Mitä valistuksella nykyisin oikeastaan tarkoitetaan? Vapautta, edistystä, tieteellistä metodia, suvaitsevaisuutta, perustuslaillista vallan kolmijakoa, kirkon ja valtion erottamista? Kaikkea tätä vai jotain muuta?Napakimman vastauksen valistuksen olemuksesta taisi antaa tuoreeltaan jo 1700-luvun lopulla Imma­nuel Kant. Sapere aude, uskalla tietää. Modernin psykologian valossa tätä käskyä voisi päivittää: uskallus tietää tarvitsee rinnalleen myös uskalluksen tunnustaa tietämättömyytensä.-vaikutuksena tunnettu ilmiö paljastaa ihmisluonnosta huolestuttavan piirteen – mitä vähemmän jotain osaat, sitä herkemmin yliarvioit kykysi siinä.Saman ilmiön kääntöpuoli on se, että todelliset asiantuntijat sitä vastoin yleensä aliarvioivat oman osaamisensa.Vinouman seuraukset näkyvät suoraan yhteiskunnallisessa keskustelussa. Valokeila kohdistuu yhä useammin niihin, jotka vain luulevat tai äänekkäästi uskottelevat tietävänsä. Kipeästi tarvittava asiantuntemus jää varjoon.Pitkän uran The Economist -lehdessä tehnyt Anthony Gottlieb esittää tuoreessa kirjassaan The Dream of Enlightenment korjausta alku­peräisen valistusajan tuttuun luonnehdintaan ”järjen aikakautena”. Osuvampi määritelmä olisi Gott­liebin mukaan ”aikakausi, jolloin yritettiin olla järkevämpiä”.Tämä kuulostaa erinomaiselta valistustavoitteelta 2010-luvullekin. Yritys olla järkevämpi olisi varsin yksinkertainen resepti demokratian turvaksi. Kohti järjen valoa, pois pimeydestä.