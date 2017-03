Pääkirjoitus

Kirkon tuore tilasto ruoka-avun tarvitsijoiden määrästä kertoo karusti suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan varjopuolesta.



Seurakunnat jakoivat viime vuonna yli satatuhatta EU:n elintarviketuen ruokakassia ja tarjosivat yli 11 000 ateriaa. Ruoka-avun piirissä oli 104 000 ihmistä.



Kun EU:n ruoka-apuun lisätään seurakuntien jakama kaupoilta ja elintarviketeollisuudelta saatu lahjoitusruoka, avunsaajia oli vielä toinen mokoma.



Yhä useampi suomalainen – viime vuonna kasseja haki 54 000 ihmistä – on siinä tilanteessa, etteivät rahat riitä. Ruoka-apuun turvautuvat ennen kaikkea ­yksinhuoltajat, pienituloiset, perustulon varassa elävät ja eläkeläiset mutta myös suuret lapsiperheet ja opiskelijat.



Ruoka-avun tarvitsijoiden suuri määrä on hätähuuto. Se heijastaa suomalaisen yhteiskunnan jakautumista kahtia ja so­siaalista eriarvoistumista. Eriytyminen näkyy arkisessa avustustyössä, jossa on huomattu, että monet kaipaavat kipeästi myös keskustelua ja vertaistukea, kokonaista ihmisen tukemista.



Kirkko aloitti EU:n ruoka-avun vuonna 1996 lauseella ”Pankki, jota ei saisi olla olemassa”. Valitettavasti ruoka-avusta on tullut pysyvä ensiapu ihmisten hätään, kun viralliset tukiverkot ovat pettäneet.