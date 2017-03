Pääkirjoitus

presidentin Donald Trumpin hyökkäys riippu­matonta laatumediaa vastaan näyttää toimivan täysin vastoin hänen toiveitaan. Tiedotusvälineiden seuranta ja tulot ovat lähteneet kasvuun.Presidentti Trump on yrittänyt raivata itselleen tietä ohi tiedotusvälineiden käyttämällä pikaviestipalvelu Twitteriä. Twitterissä Trump on mustamaalannut mediaa ja povannut sen tuhoa.”Media on Amerikan kansan vihollinen”, hän väitti tviitissään helmikuun puolivälissä. The New York Times -sanomalehteä hän on kutsunut ”kaatuvaksi” (failing) ja sättinyt monissa tviiteissään lehden artikkeleita värikkäin sanakääntein. Saman kohtalon ovat kokeneet monet muutkin tiedotusvälineet.Jos tarkoitus oli ohjata ihmisiä eroon The New York Timesista, pyrkimys ei onnistu. Lehden kokonaislevikki ylitti kolmen miljoonan rajan helmikuussa.Mediaa seuraava nettisivusto ­Newsonomics kertoo, että toisen ­laatulehden, The New Yorkerin, levikki kasvoi vaalipäivän ja tammikuun lopun välisenä aikana 230 prosenttia edellisen vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Pelkästään tammikuussa tuli 100 000 uutta tilausta – kolme kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin.The Washington Post ja The Financial Times sekä monet pienemmät tiedotusvälineet kertovat tilausten kasvusta Trumpin valinnan jälkeen. FT keräsi suuren määrän uusia tilauksia myös Britannian EU-kansanäänestyksen jälkeen. Yhdysvaltain julkisen palvelun radioasemat saavat vapaaehtoista rahallista tukea yleisöltään huomattavasti enemmän kuin aiemmin.Trumpin hyökkäykset ja hänen valtaannousunsa jälkeinen epävarmuus voivat olla joillekin mediayhtiöille onnenpotkuja. The New York Times kertoo, että sen tulorakenne muuttuu. Yhä suurempi osa tuloista tulee mainosten sijasta lukijoilta – nyt jo 60 prosenttia.Newsonomics muistuttaa, että tilaajilta saatava tulo on turvallisempaa tuloa kuin se, jota mainosmarkkinoilta raavitaan kilpaa Googlen ja Facebookin kanssa. Yleisön ja laatumedian yhteys vahvistuu, ja mediatalot saavat aikaa vahvistaa siirtymäänsä digitaalisiin tuotteisiin.on vaarojakin: politisoi­tuneessa ja jakautuneessa maailmassa riippumattoman median voi olla vaikeaa pysyä riippumattomana. Jos Trumpin vastustaminen kannattaa näin hyvin, tulee kiusaus päätyä juuri sellaiseksi mediaksi, jota Trump haukkuu.