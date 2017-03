Pääkirjoitus

on taas ravisuttanut läntistä maailmaa. Tällä kertaa kyse on epäilystä, että brasilialaisilta teurastamoilta olisi myyty pilaantunutta naudanlihaa ulkomaille, myös Suomeen.Muistissa ovat vielä pakkasnesteellä ”terästetyt” itävaltalaiset valkoviinit.Pari vuotta sitten EU:ssa paljastui tapaus, jossa hevosenlihaa myytiin naudanlihana.Kiinassa äidinmaidonkorviketta jatkettiin muoveissa käytettävällä melamiinilla ja rottaa myytiin lampaanlihana.Ei siis ole ihme, että luomuruoan ja paikallisesti tuotetun ruoan suosio kasvaa, vaikka hinta on tavanomaisesti tuotettua kalliimpi.ostokset suoraan tiloilta, ruokapiirit ja muut kimppahankinnat ovat suosittuja erityisesti lapsiperheissä, samoin palstaviljely.Vanhemmat haluavat varmistaa jälkikasvulleen terveellisen ravinnon, jonka alkuperä on varmasti tiedossa.Tieto ruoan alkuperästä on noussut tärkeäksi tekijäksi myös ruokakaupan valinnassa. Joissakin kaupoissa esimerkiksi kerrotaan, keltä tuottajalta ja mistä päin Suomea juurekset tulevat.Myös lihatuotteet voidaan jäljittää tilan tarkkuudella. Se lisää kuluttajan turvallisuudentunnetta ja mahdollistaa tuottajakohtaisen tehostetun valvonnan.pidemmälle voisi mennä. Helsingissä toimii ainakin kaksi ravintolaa, jotka halutessaan voisivat kertoa, millä nimellä laitumilla käyskenteli juuri se nauta, josta tehtyä pihviä asiakas kohta nautiskelee.Ravintolat eivät tätä tietoaan kuitenkaan erityisesti mainosta. Eikä se myyntivalttinakaan taitaisi olla paras mahdollinen, vaikka nimet on valittu niin, ettei niitä ihmisille annettaisikaan.Eiväthän Lapissa matkailevat brittiperheetkään halua Petteri Punakuonoa lautaselleen.ei halua pihviä leikatessaan muistaa, että lautasella lepäävä lihakimpale on joskus ollut elävä eläin, jolla on vieläpä ollut nimi. Niin paljon ihminen on luonnosta vieraantunut.Viime kerralla suoraan tuottajalta ostamani sonninliha oli mehevää ja maukasta. Sille ei tarvinnut kauan kuumaa paistinpannua näyttää. Odotan, että liha on samaa laatua seuraavassa erässä.Tyytyväisyyttä lisää tietoisuus, että sonnit ovat eläneet lajille tyypillisen ja luonnonmukaisen elämän. Voisi jopa sanoa: hyvän elämän.