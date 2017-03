Pääkirjoitus

Asiakkaan valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa on hyvä tavoite. Juha Sipilän (kesk) hallituksen kiireessä kyhätty esitys sen toteuttamisesta uhkaa kuitenkin vaarantaa sote-uudistuksen keskeiset tavoitteet.



Laaja joukko asiantuntijoita sekä lakiesitykseen tähän mennessä lausuntonsa jättäneitä kuntia ja alan toimijoita varoittaa megaluokan riskeistä. Hallitus onkin luvannut, että kritiikkiä kuullaan ja korjauksia tehdään.



On valitettavaa, että hallitus lähetti lausuntokierrokselle puutteellisen ja keskeneräisen valinnanvapausesityksen. Sote-uudistus muokkaa palvelujärjestelmää niin perusteellisesti, ettei tällaiseen hätiköintiin olisi varaa. Jos suunnitelmat etenevät nyt kaavaillulla tavalla, sote-kustannusten hillintä ja kansalaisten eri­arvoisuuden vähentäminen voivat jäädä haaveiksi.



Hallitus aikoo avata julkisen perusterveydenhoidon markkinaehtoiselle kilpailulle. Kansalainen voisi listautua joko julkisen tai yksityisen sote-keskuksen asiakkaaksi. Toistaiseksi vasta kokeillaan erilaisia malleja, joilla palvelun tuottaja saisi maakunnalta korvauksen kustakin asiakkaasta. Toimivan korvaustason löytäminen ei ole helppoa. Ruotsissa samantyyppinen valinnanvapaus on ollut käytössä jo vuosia ja sopivia korvausmalleja etsitään yhä.



P alvelujen avaaminen markkinoille on kaikissa maissa lisännyt kustannuksia. Hallitus myöntää, että näin käy myös Suomessa ainakin aluksi. Riskinä on myös se, että vähän hoitoa tarvitsevat potilaat lisäävät palvelujen käyttöä ­eniten. Vähän sairastavat ja hyvätuloiset käyttävät jo nyt enemmän terveys­palveluja kuin paljon sairastavat pienituloiset. Tätä eriarvoisuutta sote-uudistuksen ­pitäisi kaventaa eikä lisätä.



Hallitus on asettanut sote-uudistukselle kovan tavoitteen hillitä kustannusten kasvua kolme miljardia euroa kymmenessä vuodessa. Vastuun siirto kaikista sote-palveluista yhdelle toimijalle eli maakunnalle voi hyvin toteutettuna edistää tätä tavoitetta. Valinnanvapausmalli ei saisi romuttaa sitä.



Tilaajan ja tuottajan erottaminen maakunnassa antaa myös mahdollisuuden parantaa johtamista julkisissa sote-palveluissa. Parempaan johtamiseen tarvitaan myös hyvin toimivat tietojärjestelmät ja hoidon vaikuttavuusmittarit. Kumpiakaan ei kuitenkaan ole vielä ­uudistuksen alkaessa. Ratkaisevaa koko uudistukselle on, löytyykö maakuntiin riit­tävästi kyvykkäitä muutosjohtajia toteuttamaan iso uudistus. Valinnanvapausmallin pitäisi helpottaa eikä vaikeuttaa tätä työtä.



Yksityisillä tuottajilla on jo merkittävä rooli sote-palveluissa. Niillä on paljon osaamista, ja ne ovat monessa tapauksessa kirittäneet julkista tuotantoa parantamaan toimintaansa. Jos niiden osuutta halutaan lisätä julkisten palvelujen tuotannossa, muutos on suunniteltava huolellisesti.



S ote-vastuun siirto kunnista ja kuntayhtymistä maakunnille on jo itsessään valtava operaatio, jossa ei ole varaa epäonnistua. Uuden järjestelmän pitäisi aloittaa toimintansa vajaan kahden vuoden päästä. Uusia maakuntia ja niiden päätöksentekijöitä ei ole vielä olemassakaan.



Vaikuttaa siltä, että hallitus on haukkaamassa liian ison palan kerralla. Uudenlaiseen valinnanvapausmalliin olisi järkevää siirtyä asteittain ja riittävän pitkän siirtymäajan kuluessa, jotta pahimmat uhkakuvat voidaan välttää.