kuvissa näyttää omalta itseltään? Tai pikem­minkin, näyttääkö niissä kukaan kohta itseltään? Vastaus voi olla ei.Itsestä puhelimella otettujen selfie-kuvien uusi massatrendi on nimittäin selfieiden käsittely. Toisin sanoen itsestä otetuista kuvista tehdään erillisillä mobiilisovelluksilla paremman näköisiä.Kyseessä on jo valtava bisnes. Kiinalainen käsittelysovellus Meitu oli viime vuoden lopussa CNN-uutiskanavan mukaan arvoltaan yli neljä miljardia euroa.Selfieiden käsittelyyn on kymmeniä sovelluksia, ja niitä todella käytetään, etenkin nuorten naisten maailmassa. Tavoitteena on näyttää paremmalta kuin luonnossa mutta niin, ettei käsittely mene näkyvästi liiallisuuksiin. Tämä on tarkkaa puuhaa, ja sen parhaat taitajat ovat maailman seuratuimpia viihdejulkkiksia. Tiettävästi Kim Kardashian on käyttänyt itsensä kaunisteluun sovellusta, jonka nimi on kuvaavasti Perfect365.siloteltu maailma, joka ennen kuului mainoksiin, on nyt kaikkien saatavilla. Iho kiiltää alkuperäisessä kuvassa ikävästi. Ei hätää, kohta se on puuterimaisen kuulas. Rypyt, mitkä rypyt? Pois vain. Nenä näyttää isolta, sitä voi kaventaa. Jos ei osaa meikata, sovelluksilla saa lisättyä meikinkin. Ja kas, kauniimpi kuva onkin valmis. Jos käsittelee itseään vahingossa liikaa, alkaa tosin näyttää avaruusoliolta.Kuka haluaa elää näin? Kuvata ja retusoida itseään? Yhä enemmän ne, joille omat kuvat ovat osa jatkuvaa markkinointia sosiaalisessa mediassa, jossa julkinen kuva itsestä on olennainen osa (työ)elämää. Täysin käsittelemättömiä kuvia näkee esimerkiksi Instagramissa yhä vähemmän.Ilmiö myös alkaa varhain. Jo pienten koulutyttöjen keskuudessa omiin kuviin lisäillään koristeita, sydämiä ja virtuaalikimalletta. Lapsille se on leikkiä, mutta samalla he kasvavat hieman vahingossakin maailmaan, jossa kuva on raakamateriaalia käsittelyä varten.käsittelyä ei ole tutkittu laajasti. Vuonna 2015 julkaistiin kuitenkin australialaistutkimus, jonka mukaan ne teini­tytöt, jotka käsittelevät kuviaan eniten, kärsivät enemmän huonosta itsetunnosta ja syömishäiriöistä.Samalla kun ajassamme halutaan ­aitoutta, siitä etäännytään no­peammin kuin koskaan. Voit olla kuvissa täydellinen yhä helpommin. Kuinka moni meistä – tai lapsistamme – taistelee vielä parin vuoden kuluttua tällaista houkutusta vastaan?