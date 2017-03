Pääkirjoitus

liikenneverkko on vaarassa rapistua entisestään, kun sään ääri-ilmiöt – kuten äkilliset rankkasateet ja voimakkaat tulvat – lisääntyvät ilmastonmuutoksen edetessä. Arvaamattomaksi muuttuva sää tuo tie- ja rataverkolle uusia uhkia. Niihin varautuminen on syytä ottaa huomioon liikennejärjestelmien koko elinkaaressa suunnittelusta käyttöön ja kunnossapitoon saakka.OECD:n tuoreen raportin mukaan äärimmäiset sääilmiöt ovat riski liikennejärjestelmien elinkelpoisuudelle, jos maat eivät varaudu odottamattomiin häiriöihin. Valmistautuminen edellyttää uudenlaista riskienhallintaa, joka ei nojaudu perinteiseen kustannus-hyöty­analyysiin.Eteen voi tulla ennakoimattomia kustannuksia. Euroopassa val­tioiden arvioidaan menettävän jopa 0,15 prosenttia bruttokansantuotteestaan ilmastonmuutoksen liikennejärjestelmille aiheuttamien haittojen vuoksi. Kustannuksia tulee onnettomuuksista, liikenneverkon vaurioista sekä viivästyneistä matkoista ja kuljetuksista.Ilmastonmuutos tuntuu jo ihmisten arjessa, kun hirmumyrskyt, kuivuus ja helteet riepottelevat maapalloa. Maailman ilmatieteen laitoksen WMO:n mukaan erityisesti korkeisiin lämpötiloihin liittyvät ankarat sääilmiöt ovat yleistyneet. Euroopassa rankkasateet ja tulvat ovat yleistyneet. Ne panevat liikennejärjestelmät koville. Vaikka ­Suomessa hurrikaanit eivät hävitä teitä olemattomiin tai mutavyöryt peitä kaupunkeja alleen, aiempaa vetisemmäksi muuttuva sää rapauttaa teiden rakenteita.rityisen tärkeää on liikenneverkon kunnossapito. Sen laiminlyönti puolestaan ­lisää häiriöiden todennäköisyyttä, kun rankkasade yllättää.Suomessa on toistaiseksi keskitytty lähinnä ­liikenteen päästövähennyksiin. Sopeutuminen ­ilmastonmuutoksen seurauksiin on jäänyt taka-alalle. Varautumissuunnitelmia ja torjunta­ohjelmia on toki laadittu muun muassa tulva­riskien ja myrskyvahinkojen varalta. Konkreettisiakin toimia on tehty. Esimerkiksi rautateillä on varauduttu myrskyihin raivaamalla puustoa ratojen varresta. Kaatuneet puut voivat katkaista liikenteen ­pitkäksi aikaa. Sähköistetyillä rata­osilla ajolangoille tai turvalaitteille kaatuva puu voi tuoda satojentuhansien eurojen korjauskulut.eruskunnossapidossa on kuitenkin puutteita, ja teiden kunto on rapistunut. Juuri nyt talven jäljiltä paljastuneiden teiden huono kunto näkyy ja tuntuu ­selvästi. Maanteiden korjausvelka on valtava, jopa 2,5 miljardia euroa.Vahinkojen ennaltaehkäisy ei aina vaadi suuria investointeja. Tienpidossa voitaisiin vaihteeksi keskittyä siltarumpuihin muutoinkin kuin kotiseudun liikennehankkeiden vauhdittamisessa. Rumpujen kunnossapito on tärkeää, sillä niiden tukkeuduttua vesi tunkeutuu herkästi tierakenteisiin. Tähän on havahduttu viime aikoina ympäri maailmaa. Toinen edullinen keino ehkäistä vahinkoja on lumen poisto paikoista, joissa sulavan ja jäätyvän veden tiedetään aiheuttavan vahinkoja.Kun säännöllisestä kunnossapidosta tingitään, tieverkolle voi käydä kuten home­taloille, joissa suunnittelu- ja rakennusvirheiden sekä hoidon laiminlyönneistä on ­tullut kallis korjaustaakka.Ilmastonmuutoksen riskit tulee ennen kaikkea tiedostaa ja niihin pitää varautua niin, että ongelmat pystytään hoitamaan ennakolta. Näin päästään kaikkein halvimmalla. Tarvitaan myös priorisointia ja kauaskatseisuutta. Liikenneverkot ovat suku­polvien mittaisia investointeja, joissa huomio tulee suunnata vaalikautta laajemmalle.