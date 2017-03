Pääkirjoitus

Kuntajohtajat Uudellamaalla ovat huolestuneet lähi­demokratian toteutumisesta tulevassa Uudenmaan maakunnassa. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisten 22 kunnan johtajat vetoavat yhteisellä julki­lausumallaan lainvalmistelijoihin, jotta Uusimaa voitaisiin jakaa useammaksi vaalipiiriksi tulevissa maakuntavaaleissa.



Eduskuntavaaleissa 630 000 asukkaan Helsinki on oma vaalipiirinsä ja noin miljoonan asukkaan Uusimaa omansa. Maakuntavaaleissa niistä tulee yksi vaalipiiri. Kuntajohtajat pelkäävät nyt, että yhdessä vaalipiirissä pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat ehdokkaat ja äänestäjät jäävät heikompaan asemaan. Kuntajohtajat toivoisivat maakunnan jakamista jopa neljään vaalipiiriin.



Uudet maakunnat eivät ole hallinnollisesti sama asia kuin nykyiset kuntien muodostamat maakuntien liitot. ­Uudet maakunnat ovat aivan uudenlainen hallintoporras. Muutos on historiallinen ja vaatii uudenlaista ajattelua sekä kansa­laisilta että kuntajohtajilta. Vastedes kunnilla ei ole edustusta maakunnan päätöksentekoelimissä.



Uudenmaan maakuntavaltuustoon valitaan aikanaan peräti 99 edustajaa. ­Jokainen puolue voi asettaa ehdolle enimmillään 148 ehdokasta. Puolueiden on huolehdittava ehdokas­asettelussa siitä, että valtuustoihin tulee asiantuntemusta koko maakunnan ­alueelta. Viime kädessä äänestäjät rat­kaisevat, ketkä tulevat valituiksi.



M aakuntauudistus on poliittisten kompromissien tulos, ja siinä on puutteensa. Pieni kunta hyötyy sote-palvelujen taloudellisen vastuun siirrosta maakunnalle, mutta samalla herää huoli oman alueen palveluverkosta. Isoja kaupunkeja vallan siirto kismittää: ne kykenisivät ­itsekin hoitamaan palvelunsa. Suurimmat ongelmat tulevat siitä, että 18 maakuntaa ovat kantokyvyltään erilaisia.



Kuntajohtajien huoli ja tuska on ymmärrettävä, mutta he unohtavat maa­kuntauudistuksen ytimen. Tulevien maakuntien päätöksentekijät eivät edusta ­valtuustossa kotikuntaansa vaan koko maakuntaa. Päätöksiä tehdessään heidän ­pitäisi miettiä asioita koko maakunnan näkökulmasta.