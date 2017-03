Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Viimeistään Hollannin vaalien jälkeen kuva Euroopan unionin ja euron kestävyydestä on muuttunut. Tämä muutos näkyy valuuttamarkkinoillakin: euro vahvistuu suhteessa moniin päävaluuttoihin. Taustalla on tietysti muitakin syitä – vahvimpana se, että talouskasvu voimistuu. Ja muistaa pitää, että euron kurssin alin piste vuosiin on vain kolmen viikon takana.



Poliittisilla tapahtumilla ja euron kurssimuutoksilla voi joka tapauksessa olla enemmän yhdistäviä tekijöitä kuin vain ajallinen sattuma. Kun EU- ja eurovastainen Vapauspuolue menestyi Hollannin vaaleissa alle odotusten ja pääministeripuolue VVD pysyi suurimpana ryhmänä, ilma alkoi karata populismin pallosta.



Ranskan äärioikeistojohtaja Marine Le Pen luki ajan merkkejä siten, että hän siirsi nopeasti sivummalle presidentinvaalien lempiteemansa, kansanäänestyksen eurosta eroamisesta. Alkuviikolla järjestetyssä televisioidussa vaaliväittelyssä hän ei enää vaatinut euron hylkäämistä.



Le Penin lukemia ajan merkkejä näkyy siinäkin, että Britannian EU-kansan­äänestyksen jälkeen EU-jäsenyyden kannatus on lähtenyt nousuun Euroopassa – myös Ranskassa.



Näyttää siltä, että uutiset EU:n ja ­euron kuolemasta olivat ennenaikaisia.