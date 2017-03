Pääkirjoitus

eräs toi­mittajis­tamme tuli tapaamaan. Hän kertoi saaneensa houkuttelevan työtarjouksen muualta.Kyse ei ole palkasta, hän vakuutti. Vaihtelu voisi virkistää, ja uudessakin työssä olisi hyvät mahdollisuudet tehdä korkeatasoista journalismia. Ehkä työ olisi hieman vähemmän stressaavaa verrattuna nykyisiin tehtäviin Helsingin Sanomien uutispuolella. Toisaalta mukavuudenhalu ei ollut aikaisemminkaan ohjannut tätä kutsumusammatissa työskennellyttä taitavaa journalistia.”En ole varma, mitä tässä kannattaisi tehdä”, hän huokaisi.journalististen päätösten tekeminen on harvoin päätoimittajan epämukavimpia työtehtäviä.Vaikeinta on ollut joutua luopumaan lahjakkaista kollegoista – joko heidän omasta tahdostaan tai yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena. Parhaimmat hetket ovat liittyneet uusien innostuneiden osaajien rekrytoimiseen ja työntekijöiden journalistisiin onnistumisiin.Toimitukset ovat herkkiä asiantuntijayhteisöjä, jotka rakentuvat ammattitaidon, arvojen ja journalistisen kutsumuksen ympärille. Yksilöillä on iso merkitys tällaisissa yhteisöissä. Onnistuneet yksilö­suoritukset ovat useimmiten tiimityön tulosta.Siksi ei ole yhdentekevää, miten toimituksia johdetaan. Perinteinen kaava lienee paras. Tarvitaan sekä järkeä että tunnetta. Jos näiden kahden välillä ei ole tasapainoa, ihmiset tuskin voivat kovin hyvin. Silloin myös journalismi voi kärsiä.vaikeassa tilanteessa lähtökuopissa olevan toimittajan kanssa. En pystynyt lupaamaan parempaa palkkaa enkä helpotuksia epämukaviin työaikoihin.Samaan aikaan kännykän ruu­dulle ilmestyi yhä uusia uutisilmoituksia ­Yhdysvaltain presidentiksi juuri valitun Donald Trumpin hämmentävistä puheista. Kotimaan politiikassakin oli yhä enemmän sähköä.Uutiset tuntuivat edellisinä viikkoina menneen yhä oudompaan suuntaan. Oli muun muassa osoittautunut, että erään makedonialaisen pikkukaupungin nuorisosta osa oli tehtaillut Trumpia tukevia ja Hillary Clintonia parjaavia valeuutissivustoja. Valeuutiset olivat keränneet Yhdysvalloissa enemmän Facebook-huomiota kuin oikeat vaali­uutiset.Turkissa telkien taakse oli jou­tunut ystäväni, toimittaja Kadri Gürsel. Vangitsemisen jälkeen emme olleet kuulleet hänestä mitään.me aikaisemmin teimme hyviä ja kiinnostavia juttuja Suomesta ja maailmalta, se tuntui riittävän. Nyt nämä artikkelit ja analyysit ovat suorastaan välttämättömiä, sanoin lähtöä harkitsevalle toimittajalle.Kysyin, mikä tekee hänen nykyisestä työstään merkityksellistä.Huomaamme raportoivamme maailmasta, joka on kuin tempautunut raiteiltaan. Journalismillemme on yhteiskunnallinen tilaus, koska se auttaa jäsentämään yhä nopeampia ja yllättävämpiä muutoksia, hän pohti. Juttelimme asiasta pitkään.Jokaisella huolellisesti tehdyllä jutulla on kasvava arvonsa sellaisessa maailmassa, jossa faktat kyseenalaistetaan ja ammattijournalismia vastaan hyökätään aktiivisesti. Nämä hyökkäykset ovat pahimmillaan järisyttämässä demokratian yhtä tärkeimmistä tukipilareista, vapaata tiedonvälitystä ja lehdistönvapautta.Toimitusten on vaalittava riippumattomuuttaan, jotta yleisön luottamus säilyy. Journalistinen työ on tehtävä entistä tarkemmin, mutta myös avoimemmin.päivän kuluttua toimittaja tuli tapaamaan uudelleen. Koska pakottavaa tarvetta lähtöön ei ollut, hän oli päättänyt jäädä. Syyksi hän kertoi työn merkityksestä käymämme keskustelun.Tapaus ilahdutti, mutta se jäi myös askarruttamaan.Mitä nopeampia ja rajumpia muutoksia yhteiskunnassa tapahtuu, sitä tarpeellisempaa on puhua arjen keskellä työn merkityksellisyydestä ja työhön liittyvästä syvemmästä arvopohjasta. Monet työtehtävät – mitä erilaisimmilla toimialoilla – ovat turvaamassa avoimen demo­kratian toteutumista usein hyvin arkisella tavalla. Työn merkityksel­lisyydestä puhuminen kytkee tunteet työn järjelliseen puoleen.Journalistille merkityksellisyys syntyy muun muassa siitä, että on mukana turvaamassa suomalaisen yhteiskunnan faktapohjaisuutta.Tämä sivistystehtävä kannustaa tekemään lujasti töitä riippumattomuuden ja luotettavuuden eteen.