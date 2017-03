Pääkirjoitus

Mätää

Vapaan kanan munat.

Avokadot.

Paistijauheliha.

Mutta mitä pienistä.

naudanlihaa Brasiliassa, myrkyllistä maito­jauhetta Kiinassa. Italiassa hämmen­nettiin mozzarellaa muovista ja hiirenjätöksistä. 2000-luvun maailmanlaajuiset ruokaskandaalit tuntuvat tapahtuvan aina jossain kaukana.Suomessakin on tosin keitelty margariinia kissanraadoista, mutta se nyt oli joskus 1960-luvulla. Suomalaistakin kuluttajaa kuitenkin sumutetaan edelleen. Ja aivan arkisesti, ihan joka päivä.Oletko huolis­sasi eläinten hyvinvoinnista, mutta et pysty tai halua maksaa luomun hintaa? Sinua varten on kehitetty ”vapaan ­kanan” tai ”onnellisen kanan” munat. Ne ovat myyntinimiä munille, jotka tuotetaan lattiakanaloissa. Lattiakanalan hallissa voi olla useita tuhansia eläimiä. Yhden neliömetrin alueella saa olla ­yhdeksän lintua. Ikkunoita ei ole. Varsin pohjoiskorealainen käsitys vapaudesta.Suomalaiset on vuosi­kymmenten saatossa opetettu syömään kuuliaisesti raakoja hedelmiä. Räikein esimerkki ovat avokadot, jotka myydään syötäväksi kelpaamattomina, kovina kyhmyinä. Kiltisti kannamme pussillisen avokadoja kotiin ja toivomme, josko niistä edes muutama muhiutuisi syömäkelpoiseksi joskus 1–5 viikon aikavälillä.Jossain vaiheessa markkinoille tuotiin hämmästyttävänä uutuutena ”syönti­kypsät” avokadot. Kaupan logiikka ­menee näin: syötäväksi kelpaava eli ”syöntikypsä” avokado on luksusta, joten siitä nyhdetään sattumalta vali­tussa lähi­kaupassa 12,47 euroa kilolta. Raa’an eli ”tavallisen” avokadon kilo­hinta on samassa kaupassa 4,99 euroa.Välillä paljastuu suoranaisia huijauksia. 2010-luvun alussa ilmeni, että kaupoissa myytävässä paistijauhelihassa saattaa olla esimerkiksi vain viisi prosenttia naudanpaistia. Loppu on halvempia ruhonosia. Vuonna 2013 Evira linjasi kohun jälkeen, että paistijauhe­lihan on oltava 100-prosenttisesti paistia. Suomalaisen kuluttajan nöyryyttä kuvaa, ettei kukaan vaivautunut pyytämään tätä vuosia jatkunutta vedätystä anteeksi.Voimme hyvillä mielin poimia ostoskärryymme paketil­lisen oranssiin liejuun piilotettuja broi­lerinpaloja ja kanannahkaisia lihapullia. Itseämme onnitellen ostamme vehnä­jauhoista tehdyn ruisleivän ja mausta erkaannutettuja karjalanpiira­koita: ainakaan meille ei myyty tänään mätää lihaa.