Finanssikriisin jälkeisenä aikana telakkateollisuutta on kuvailtu yleisesti auringonlaskun alaksi.



Väitteessä on osa totta. Ala on tuoreimpien tilastojen ja tulosten mukaan auringonlaskun ala siellä, missä aurinko nousee – Aasiassa. Kun tilattujen laivojen koko ja niiden tekemiseen tarvittava työmäärä yhdistetään, saadaan tulos, jonka mukaan Kiinassa, Etelä-Koreassa sekä Japanissa tilaukset olivat alkuvuodesta selvässä laskussa.



Etelä-Korea nousi telakka-alan jättiläiseksi. Maan elinkeinoelämän rakenne ­sopi hyvin teollisuuteen, jossa tuotteet ovat valtavia, tilaukset miljardien eurojen arvoisia ja tuotantolaitokset jättimäisiä tuhansien ihmisten työpaikkoja.



Etelä-Korea nousi chaebolien voimin. Chaebolilla tarkoitetaan monialaista yritysryvästä, jossa tuotanto, alihankinta ja rahoituskin järjestetään omassa piirissä ja jota valtio tarvittaessa auttaa.



Telakkateollisuuden mahdeiksi nousivat Hyundain, Samsungin ja Daewoon meriteollisuussektorit. Suomessa tun­nettu oli korealainen STX-telakkayhtiö. STX meni konkurssiin, ja muut tarvitsevat suoraa tai välillistä apua valtiolta. ­Daewoo sai juuri valtiollisten pankkien kautta apua 2,6 miljardin dollarin verran.



Ala on ongelmissa myös Japanissa. ­Mitsubishin telakat ovat uponneet syvälle tappioihin. Kiinassa meni viime vuonna monta telakkaa konkurssiin.



S uomessa Meyerin Turussa sijaitseva telakka sen sijaan porskuttaa. STX:ltä ­ostetun telakan tilauskirjat ovat täynnä, työtä riittää, ja telakat nostavat koko Turun seudun taloutta.



Näinhän ei pitänyt olla: ala kannattaa korkeiden kustannusten Suomessa mutta luisuu ahdinkoon halvan työvoiman ­idässä.



Kun Suomessa nyt keskustellaan työvoiman hinnasta ja kaivataan kustannuksiin kilpailukykyä korjaavia palkkojen alennuksia, telakkojen kohtalo kannattaa muistaa.



”Ei palkkojen taso ratkaise kaikkea, vaan koko liiketoiminnan kuva pitää olla selkeä ja hallinnassa. Se tarkoittaa investointeja, teknologista kehitystä ja tuotteen suunnittelua”, toimitusjohtaja Jan Meyer sanoi Kauppalehdessä syyskuussa.