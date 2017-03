Pääkirjoitus

Sähkölaitteista syttyneissä tulipaloissa kuoli viime vuonna 21 ihmistä. Uhreista viisi oli lapsia. Vuosi oli poikkeuksellisen synkkä, sillä tällä vuosikymmenellä sähköpaloissa on kuollut keskimäärin 15 ihmistä vuodessa.



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes muistuttaa aiheellisesti, että sähköpalot ovat yleensä vältettävissä.



Sähkölaitteista syttyneitä paloja kirjattiin viime vuonna pelastustoimessa 2 660 kappaletta. Noin joka kolmas palo oli ­syttynyt liedestä tai uunista. Palokunnan yleinen hälytystehtävä onkin nakit ja muusi – ruoka tai muu palava aine on syttynyt hellalla tuleen.



Pari sataa paloa syttyi valaisimista ja yli sata paloa saunan kiukaista. Syynä ­tulipaloon on yleensä ihmisen huolimattomuus, käyttöohjeen vastainen asennus tai huollon laiminlyönti. Ruokaa ei kannata laittaa juopuneena eikä pyykkiä kuivata saunassa. Sähköasennukset kannattaa jättää ammattilaisten tehtäväksi.



Tärkein ja tehokkain keino estää sähköpalo on toimiva palovaroitin. Se on säädetty pakolliseksi kaikissa asuinrakennuksissa. Silti useissa kuolemaan johtaneissa paloissa huoneistoissa ei ollut ­palovaroitinta. Palovaroittimen toimintakunnon tarkistus säännöllisin väliajoin on helppo ja halpa henkivakuutus.