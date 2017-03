Pääkirjoitus

yhä, miten helposti se kävi, kun hallitus viime vuonna ­rajoitti lasten subjektiivista päivä­hoito-oikeutta.Päivähoitoon palasi tarveharkinta, josta päästiin eroon vuonna 1995, kun subjektiivinen oikeus ulotettiin kaikkiin alle kouluikäisiin.Nyt kunta saa päättää, saako lapsi olla kokopäivähoidossa, jos toinen vanhemmista on kotona.subjektiivisuudesta murrettiin. Olisi se ollut yhden barrikadeille menon paikka, sillä hallitus teki historiaa. ­Nykyisten poliitikkojen edeltäjät taiste­livat tästä oikeudesta pitkään 1970- ja 1980-luvuilla.Erityisesti sosiaalidemokraattien olisi pitänyt puolustaa oikeutta lujemmin, sillä heitä velvoittaa historiallinen kompromissi.Tuon kompromissin keskusta ja Sdp tekivät Kalevi Sorsan (sd) neljännessä hallituksessa 1980-luvun alussa.Puolueet olivat ajautuneet hallituksessa rajuun riitaan lasten päivähoidosta. Riideltiin siitä, miten käytettäisiin budjetissa ollut kokeilumääräraha, joka oli tarkoitettu lasten hoitoon.Sosiaali- ja terveysministeriössä oli kaksi ministeriä, demareiden Vappu Taipale ja keskustan Eeva Kuuskoski. Taipale näki hyvän tilaisuuden lähteä laajentamaan päivähoito-oikeutta. Kuuskoski puolestaan halusi vahvistaa naisten oikeutta palata työpaikkaansa ja oikeutta saada rahallista korvausta lapsen hoitamisesta kotona.Riita oli keskustan silloisen puolue­sihteerin Seppo Kääriäisen mukaan niin fundamentaalinen, että se uhkasi kaataa koko hallituksen. Kääriäinen sai Sdp:n puoluesihteerin Erkki Liikasen kanssa Sorsalta tehtäväkseen ratkaista asia.Syntyi kompromissi, jossa kumpikin osapuoli sai jotakin. Sdp sai subjektiivisen päivähoito-oikeuden alle kolmevuo­tiaille ja keskusta sai kotihoidon tuen.puolueiden dna:ssa oleva side perhevapaisiin estää jälleen kaiken jär­kevän keskustelun perhevapaista. Lisäksi se näyttää johtavan siihen, että jos keskusta on oppositiossa, kotihoidon tuki nousee leikkauslistoille, ja jos Sdp on oppositiossa, päivähoito-oikeus saa kyytiä.Useimmissa perheissä tarvitaan ­molempia. Kyse on siitä, millaista kokonaisuutta valtion olisi järkevää tukea.Olisi uuden historiallisen kompromissin paikka – on aika nousta vanhoista ase­telmista ja päivittää perhevapaat tähän päivään.