Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Lännestä katsoen moni asia on mennyt Venäjällä tällä vuosituhannella huolestuttavaan suuntaan. Sananvapautta on rajoitettu, ja vaikutusvaltaiset televisiokanavat on otettu vallanpitäjien ohjaukseen. Kansalaisjärjestöjä on ajettu ahtaalle. Valtaa on keskitetty turvallisuuskoneistoihin tukeutuvalle valtion ylimmälle johdolle. Sotilaallisen voimankäyttö naapurimaissa on palannut Euroopan arkeen.



Venäläisten arjen kannalta muutos on näyttänyt toisenlaiselta. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisinä vuosina 1990-luvulla kaikki oli retuperällä. Palkat ja eläkkeet eivät tulleet ajallaan. Yhteiskunta mureni, mutta samaan aikaan varallisuus kasautui oligarkeille. Ruplan romahtaminen näkyi ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Toisen maailmansodan voittajamaan sijaan ihmiset elivät moniongelmaisessa valtiossa, jonka sana ei enää painanut maailmalla.



Suunta näytti muuttuvan, kun Vladimir Putin nousi presidentiksi. Ulkopuolelta voi perustellusti sanoa, että Putinilla oli hyvä onni, kun öljyn hinnan voimakas nousu pelasti maan talouden. Arjessa selviämisen kanssa painiskelevien venäläisten näkökulmasta uusi johtaja kuitenkin näytti kääntävän asioiden kulun. Palkat tulivat ajallaan. Oligarkit ja paikalliset ruhtinaat pakotettiin kuriin tai ainakin kuuliaisiksi.



Putinin vankan suosion ylle alkoi jo kertyä tummia pilviä talouden hiipuessa. Epäilty vaalivilppi duuman vaaleissa vuonna 2011 sai mielenosoittajat kaduille. Kuukausia kestäneet protestit vaimennettiin kovin ottein. Krimin haltuunotto alkuvuonna 2014 sai Putinin suosion uuteen nousuun.



P utinin kaudella tavallisten venäläisten ja Kremlin vallanpitäjien välille syntyi eräänlainen sanaton sopimus: kansa ei protestoi oikeuksien rajoittamista vastaan, kunhan elintaso nousee ja vakaus palaa yhteiskuntaan.



Tämä vaihtokauppa oli Putinin suosion salaisuus etenkin suurkaupunkien ulkopuolella. Viime viikonloppuna korruptiota vastustavat mielenosoitukset pääsivät ilmeisesti yllättämään Kremlin. Vaikka väkijoukot olivat suuria Moskovassa ja Pietarissa, huonoin uutinen vallanpitäjille oli, että mieltä osoitettiin ainakin kahdeksassakymmenessä kaupungissa eri puolilla Venäjää.



Protestit syntyivät ja levisivät nopeasti. Se kertoo patoutuneesta tyytymättömyydestä. Krimin valtaamisen tuoman suosioruiskeen vaikutus alkaa hiipua, eivätkä pyrkimykset nostaa öljyn hintaa tuotantoa rajoittamalla ole onnistuneet odotetusti.



Mielenosoittajat arvostelivat näkyvästi pääministeri Dmitri Medvedeviä, mutta arvostelun kärki kohdistui todellisuudessa suoraan myös Putiniin. Valtion ohjaamat tiedotusvälineet vaikenivat tapahtumista, mutta sosiaalinen mediaa levitti tietoa.



V aikka valta on yhä tiukasti yksissä käsissä, Putinin täytyy vastata mielenosoituksiin jollain tavalla. Tiukat otteet mielenosoittajia kohtaan vahvistavat Aleksei Navalnyin asemaa maan todellisena oppositiojohtajana, koska duumasta puuttuu oppositio. Pääministerin vaihtaminen voisi tuoda hetken helpotuksen, mutta se siirtäisi paineen entistä suoremmin kohti Putinia.



Huomion kiinnittämistä rajojen ulkopuolelle on jo kokeiltu. Valko-Venäjä olisi nyt otollinen paikka näyttää voimaa, mutta myös epäonnistumisen riski on suuri.



Yksi vaihtoehto olisi sitkeästi karsia korruptiota ja uudistaa taloutta, mutta Venäjän presidentinvaalit ovat jo ensi vuonna. Presidentti Sauli Niinistö tapaa Putinin loppu­viikosta Arkangelissa järjestettävässä kansainvälisen arktisen foorumin kokouksessa ja pääsee vertailemaan, millä mielellä virkaveli katsoo tulevaa vaalivuotta.