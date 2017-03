Pääkirjoitus

Suomalaiset ovat saaneet pian kymmenen vuotta tottua huonoihin talousuutisiin. Irtisanomisia, bruttokansantuotteen romahdusta ja työttömyyttä on ollut tarjolla.



Kevään valon lisääntyessä näyttävät lisääntyvän myös vastakkaiset viestit. Tilastokeskus kertoi maanantaina, että suomalaisten odotukset oman ja Suomen talouden tulevaisuudesta ovat muuttuneet huomattavan myönteisiksi.



Mutta on niitä muitakin kesän merkkejä jo bongattu.



Rakentaminen on tasaisessa kasvussa, pitkäaikaistyöttömien määrä vähentyy, työttömyys laskee ja työllisyysaste nousee. Tavarakuljetukset kasvavat, ulkomaisia matkailijoita tulee lisää, kansantalouden tuotanto nousee, verokertymä kasvaa, konkurssien määrä vähentyy ja viennin arvo kasvaa. Teollisuuden liikevaihto, uudet tilaukset ja palveluiden vienti lisääntyvät. Meyerin telakka Turussa kahlaa tilauksissa, turisteja tulee Lappiin ennätystahtia ja Uudenkaupungin autotehtaan toiminta laajenee.



Palkansaajille on myyty muutaman vuoden ajan palkkamalttia ja yhteisen hyvän edistämistä. Ensi syksynä alkavilla työmarkkinoiden liittokierroksella puhaltavat uudet tuulet, sillä muutamilla aloilla on jo pulaa osaavasta työvoimasta.