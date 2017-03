Pääkirjoitus

muutimme loppu­vuodesta Pekingiin, kolme­vuotiaalle luvattiin: pääset jälleen päiväkotiin viimeistään syksyllä.Hän on niitä, jotka rakastavat oikeuttaan varhaiskasvatukseen.Tehtävä kuulosti yksinkertaiselta: etsi kodin läheltä kiinalainen päiväkoti. ­Ainoa toive oli, että lapsi löytää ystäviä ja oppii kielen. Ei voi olla kovin vaikeaa, mietin silloin, ja nyt tiedän, että voi.Tähän mennessä on käynyt ilmi muun muassa se, että julkisiin päiväkoteihin ei saa käydä tutustumassa. Ja että ei-kiinalainen lapsi lähtökohtaisesti epäilyttää.Olemme soittaneet seitsemään paikkaan. Keskustelut menevät näin: Porttiimme on liimattu valokuvia, tutustukaa sitä kautta! Puolipäivähoito – en ymmärrä. Hmm, en ole varma, onko meidän lupa ottaa ulkomaalaisia lapsia hoitoon.on viime viikkoina käyty julkista keskustelua kiinalaisista arvoista. Kaupungeissa arki länsimaistuu, ja se huolettaa kommunistista puoluetta. Siksi esimerkiksi ulkomaalaisia lastenkirjoja ei julkaista tänä vuonna juuri lainkaan.Asenteet ulkomaalaisia kohtaan tuntuvat ylipäätään kiristyneen. Viimeksi loppuviikosta puolueen iltapäivälehti julkaisi vihaisen tekstin ”länsimaisten arvojen valheesta, jota valkoiset pakkosyöttävät kiinalaisille”. Ei pidä olla banaani – keltainen ulkoa ja valkea sisältä.Amerikkalaistutkijoiden mukaan varhaiskasvatus on tontti, jossa kiinalaiset perinteet istuvat erityisen tiukassa. ­Puolet Kiinan 3–6-vuotiaista on päivähoidossa. Paikoista on pulaa. Yhdessä ryhmässä on keskimäärin 20–40 lasta ja kolme aikuista.Päiväkodeissa noudatetaan puolueen luomaa opetussuunnitelmaa. Lapset tekevät tehtäviä määrätyssä tahdissa. Jos joku jää jälkeen, pitää yrittää enemmän.Länsimaisiakin päiväkoteja on, mutta hoito maksaa jopa 40 000 euroa vuo­dessa.istuin Suomessa päiväkodin vanhempainillassa miettimässä, kumpi olisi ihanteellisempi hyve, ys­tävällisyys vai toisten huomioiminen?Nyt pohdin, kuinka nopeasti kolmevuotias omaksuu kommunistisia oppeja.Suomessa lapsi nautti päiväkodistaan. Se oli aivan tavallinen kunnallinen laitos, jossa oli joskus liikaa lapsia, sijaisia ja kihomatoja. Mutta oli myös hoitajia, jotka edelleen vapaa-ajallaan lähettävät valokuvia ja sanovat, että kaipaavat.Hei päiväkoti, meilläkin on ikävä! Ensivaikutelma on, että tuskin yksikään Pekingin julkisista päiväkodeista yltää lähellekään ihan tavallista suomalaista.