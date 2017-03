Pääkirjoitus

Ajanjaksoa Britannian viime kesäkuussa pidetystä EU-kansan­äänestyksestä tähän päivään on kutsuttu useissa kommenteissa nimellä ”valesota”.



Nimike on kohtuuttoman dramaattinen, koska sitä käytettiin toisen maailmansodan alun kahdeksan kuukauden hiljaisesta ­jaksosta länsirintamalla. Samankaltaisuuksia vertailussa Britan­nian äänestyksen ja EU-eron väliseen aikaan ovat kuitenkin ­tapahtuma-alue, odotusvaiheen pituus ja tähän asti vallinnut ­epätodellisen rauhallinen tunnelma.



Tänään keskiviikkona välivaihe päättyy ja Britannian todellisen eron on määrä ­alkaa. Eroprosessi on lähes kaikkien arvioiden mukaan peruuttamaton sen jälkeen, kun se käynnistyy pääministeri Theresa Mayn EU:n neuvostolle antamalla yksinkertaisella ilmoituksella.



Neuvottelut sen jälkeen ovat kaikkea muuta kuin yksinkertaisia – paitsi siltä osin, ­että kahden vuoden kuluttua – huhtikuun alussa 2019 – Britannia eroaa lopullisesti EU:sta. Sekään ei ole aivan varmaa, koska neuvotteluaikaa voidaan jatkaa yksimielisellä päätöksellä, johon harva tässä vaiheessa uskoo.



Lissabonin sopimuksen 50. artiklassa ei ole yksityiskohtaisia ohjeita eroneuvotteluille. Käännöskielestä riippuen noin 250 sanan mittainen artikla kuitenkin ohjeistaa, että EU:n puolesta prosessia ohjaa neuvosto eli jäsenmaat.



Artiklan mukaan neuvotteluissa pitää sopia eron järjestelyistä ja ottaa huomioon eroavan maan tuleva suhde unioniin. Erosopimuksen vahvistamiseen EU:ssa ei tarvita yksimielisyyttä, vaan jäsenmaiden määrä­enemmistö riittää.



Neuvottelijoille oleellinen tieto on, että ero tulee voimaan määräajan umpeutuessa riippumatta siitä, onko sopimus eron järjestelyistä syntynyt.



L ähdettyään liikkeelle Mayn ilmoituksella eroprosessi on aluksi vielä harhaan­johtavan vähäeleinen.



EU:n neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk todennäköisesti vastaa tiiviisti Maylle parin vuorokauden kuluessa ja kertoo EU:n alustavat lähtökohdat neuvotteluille. ­Varsinainen neuvotteluvaltuutus annetaan EU:n huippukokouksessa 27. huhtikuuta.



May vuorostaan kertoo todennäköisesti jo torstaina, miten Britannia aikoo sopeuttaa omaa lainsäädäntöään EU-eron seurauksiin.



Varsinaiset eroneuvottelut voivat alkaa toukokuussa, ja silloin on jo kiire.



K yseessä on perusteellinen muutos EU:lle. Britannialle muutos on vielä järisyttävämpi. Vaikka Britannia on rajoittanut osallistumistaan EU:n yhdentymiseen jäämällä pois muun muassa euron ja Schengenin alueista, EU:n vaikutus ulottuu useimmille tasoille Britannian yhteiskuntaa ja lainsäädäntöä.



Vastaavasti neuvotteluteemat ovat yksitellenkin vaikeita. Kynnyskysymyksiin kuuluu se, missä määrin Britannia voi hyötyä eronsa jälkeen EU:n sisämarkkinoista ja samalla vaatimuksensa mukaisesti rajoittaa EU-kansalaisten oleskelua ja työntekoa alueellaan.



EU:ssa esitettyjen kantojen mukaan ensin pitää sopia eron ehdoista, kuten Britan­nian korvaussummasta EU:lle, ja sitten vasta tulevista järjestelyistä. Britannia haluaa käydä neuvotteluja erosta ja tulevaisuudesta rinnakkain.



Jotta sopimus voidaan vahvistaa EU:ssa määräaikaan mennessä, sen pitäisi syntyä viimeistään ensi vuoden marraskuussa. Sen syntyminen olisi kaikkien edun mukaista mutta vaatisi poikkeuksellista yhteistä viisautta vaikeissa neuvotteluissa.