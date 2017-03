Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat

Keskustavetoinen Juha Sipilän hallitus joutuu valitsemaan lähiaikoina, ketä se kuulee, kun metsävaratietojen parempaa käyttöä koskevaa hallitusohjelman tavoitetta säädetään laiksi.



Hallitusta repivät metsätietolain säätämisessä eri suuntiin Maataloustuottajain keskusjärjestö MTK ja julkisuusperiaatetta painottavat tahot. Vetosuuntia on todellisuudessa useita. Metsäteollisuudella ja ympäristöjärjestöillä sekä Euroopan unionilla on omat intressinsä asiassa, teollisuudella tietysti raha. Metsänomistajatkaan eivät ole tiedustelujen mukaan ihan yksimielisiä siitä, mitä pitäisi tehdä.



Metsätietojärjestelmästä annettua lakia uudistetaan. Uudistus on osoittautunut hankalaksi. Lakiesitys on lausuntojen ja korjausten jälkeen käväissyt oikeuskanslerillakin ja palautettu uusiin muutoksiin.



Metsäntutkimuslaitos on avannut metsävaratiedot kaikkien halukkaiden tutkittaviksi. Tarkkoja tietoja yksityismetsien puuston laadusta, määrästä, hakkuumahdollisuuksista ja kasvusta saa nykyisin metsäkeskuksesta vain metsänomistajan luvalla, ja pyyntö on perusteltava.



Tämä muuttuisi. Päämäärä olisi, että lupaa ei tarvittaisi, vaan tietojen julkisuus olisi sääntö. EU-komission mielestä metsät ovat ympäristö- ja luonnonvaroja, jotka pitäisi olla julkisessa rekisterissä.



MTK ja osa metsänomistajista vastustavat. Perusteluna on, että näin päästään kurkkimaan taloudellisia yksityisasioita. Samalla tietysti portinvartijoiden rooli heikkenisi, kun metsäteollisuus voisi helpommin asioida tarkkojen tietojen pohjalta metsänomistajien kanssa suoraan ja tehdä tarjouksia puun hankinnasta.



K ompromissina esitettiin, että jokainen omistaja voisi estää omia metsiään koskevien tietojen julkistamisen. Tämä pysähtyi oikeuskanslerin kantaan, jonka mukaan ajatus poikkeaisi perustuslain julkisuusperiaatteesta. Ei se kelpaisi EU:llekaan.



Metsätietolain muutoksessa tavoitteena pitää olla mahdollisimman suuri julkisuus – vaikka se joistakin tuntuisi urkkimiselta – ja tietojen hyödyntämisen helppous. Kielloilla omistajat käytännössä määrittelisivät, kuinka eheän rekisterin julkisella rahalla jo kerätystä tiedosta ­viranomainen voi tehdä.