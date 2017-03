Pääkirjoitus

Ruotsin apteekkimarkkinoiden sääntelyyn vuonna 2009 tehdyt muutokset ovat nousseet esiin Suomessakin, kun julkisuudessa on keskusteltu apteekkisääntelyn muutostarpeista. On myös puhuttu muutosten mahdollisista vaikutuksista apteekkitoiminnan laatuun ja potilasturvallisuuteen.



Kun ruotsalaisten apteekkimarkkinoiden sääntely uudistettiin, Ruotsi oli Euroopan viimeisiä maita, joista apteekkimonopoli poistettiin. Vaikka vain hyvin harva enää toivoo apteekkien valtiollistamista, poliittinen keskustelu jatkuu. Apteekkimarkkinoiden toimintaa ar­vioidaan edelleen säännöllisesti.



Ruotsin apteekkimarkkinoiden sääntelyä ei ole kokonaan poistettu: sitä on pikemminkin ­uudis­tettu. Ruotsin valtio ohjaa markkinoita edelleen monilla laeilla ja säädök­sillä. Ruotsissa on ­nykyisin val­tion ja yksityisten omistamia ­apteekkeja sekä yrittäjävetoisia ­apteekkeja. ­Yksikään apteekki ei ole riskipää­omayhtiön omistuksessa.



Potilaille ja asiakkaille suurin sääntelyuudistuksesta seurannut muutos on, että apteekkien tavoitettavuus ja lääkkeiden saatavuus ovat parantuneet selvästi.



Vuodesta 2009 lähtien Ruotsissa on avattu yli 460 uutta apteekkia. Apteekkien määrä on kasvanut yli 40 prosenttia. Apteekit ovat pitempään auki kuin koskaan aiemmin.



Aukioloajat ovat pidentyneet apteekkia kohti keskimäärin kymmenen tuntia viikossa. Palvelun saatavuutta näin mitaten apteekkien nykyinen aukioloaika vastaa 300 apteekin lisäystä uudistusta edeltäneeseen aikaan verrattuna. Sunnuntaisin auki olevien apteekkien määrä on kasvanut 154:stä yli 500:aan. Apteekkitiheyttä asukasta kohti vertailtaessa Ruotsi sijoittuu kuitenkin Euroopassa häntäpäähän.



Ruotsalaisten apteekkien asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä apteekkeihinsa. Näin oli jo ennen uudistusta, mutta nykyisin 97 prosenttia antaa viisiportaisella asteikolla apteekeille arvosanan 3, 4 tai 5. Tyytyväisimpiä asiakkaat ovat apteekkien tavoitettavuuteen ja palveluun.



Ennen Ruotsin apteekkiuudistusta huolena oli, että uusia apteekkeja avattaisiin vastedes vain suuriin kasvukeskuksiin. Uudistuksen jälkeen apteekkien määrä on kasvanut eniten siellä, missä apteekkien määrä asukasta kohti oli pienin.



Uusia apteekkeja on avattu niin joidenkin suurten kaupunkien ­alueelle kuin muillekin seuduille. Valtio tukee haja-asutusseutujen ­apteekkeja, eikä yksikään tätä tukea vastaanottaneista apteekeista ole joutunut lopettamaan toimintaansa. Haja-asutusalueilla apteekkien määrä on pysynyt samana kuin ennenkin.



Yksi sääntelyn uudistamisen tavoitteista oli lääkkeiden hintojen lasku. Keskustelu siitä, ovatko hinnat laskeneet vai nousseet, jatkuu edelleen. Ruotsin valtiokonttori totesi vuonna 2013 raportissaan, että käsikauppalääkkeiden hinnat ovat seuranneet kuluttajahintaindeksiä. Korvattavien reseptilääkkeiden osalta valtio määrää sekä apteekkien ­sisäänostohinnat että myyntihinnat.



Laatu ja turvallisuus ovat ruotsalaisissa apteekeissa edelleen korkealla tasolla. Toimitusvirheitä tai muita puutteita koskevien ilmoitusten määrä ei ole muuttunut mainittavasti sääntelyuudistuksen jälkeen.



Ammattiliitot ovat tehneet jäseniensä keskuudessa tutkimuksia, joista käy ilmi, että apteekkihenkilökunta kokee stressin ja turvallisuusriskien lisääntyneen. Kielteistä vaikutusta asiakkaisiin ei kuitenkaan ole havaittavissa.



Apteekkiala kehittyy Ruotsissa jatkuvasti. Etenkin verkkokauppa kasvaa hyvin nopeasti kaikkien toimijoiden keskuudessa. Tämä tuo painetta laskea käsikauppalääkkeiden hintoja. Yhteistyötä myös kehitetään niin, että hoitavaan tahoon ollaan yhteydessä tietoverkossa. ­Apteekkiketjut kehittävät uusia farmaseuttisia palveluita ja apteekkien roolia osana hoitoketjua.



Apteekkien talous on uudistuksen jälkeen plussan puolella. Voitto­marginaalit ovat kuitenkin pienemmät kuin ennen sääntelyuudistusta ennustettiin. Osa apteekeista kamppailee olemassaolostaan kannattavuuden rajoilla.



Ruotsalaiset eivät nyt maksa ­apteekkipalveluista enempää kuin ­ennen uudistusta. Ruotsin apteekkien palvelu ei ole koskaan ollut ­parempaa tai laajempaa kuin ­ny­kyisin.



