Tyhjä ele tyhjän vaalilupauksen täyttämiseksi. Tämä on suppea tapa kuvata presidentti Donald Trumpin päätöstä purkaa hiilikaivosteollisuuden säätelyä Yhdysvalloissa. Ilmoitus ei käännä energiatuotantoa takaisin hiilen käyttöön kaasun ja uusiutuvien energialähteiden sijaan.



Laajemmin arvioituina kyse on kuitenkin päätöksistä, joilla Trumpin hallitus on käynnistänyt yrityksen romuttaa Yhdysvaltojen aiempaa sitoutumista päästöjen vähentämiseen osana kansainvälistä ilmastopolitiikkaa.



Trump oli kerännyt ympärilleen joukon hiilikaivostyöläisiä ja alan teollisuusjohtajia, kun hän tiistaina allekirjoitti ­Valkoisessa talossa päätöksiä, joilla hän aikoo ryhtyä purkamaan Barack Obaman vaalimaa puhtaan ilman suunnitelmaa. Eniten huomiota sai käytännön merkitykseltään ehkä vähäisin toimi eli päätös lopettaa sulku uusille sopimuksille hiilen kaivamisesta liittovaltion mailla.



Kaivosyhtiöiden johtajat kiittivät päätöstä mutta kertoivat siinä ohessa, että toiminnassa olevissa kaivoksissa on hiilivaroja jopa parin vuosikymmenen tarpeisiin. Tuotantoa voisi lisätä nykyisissäkin kaivoksissa ja nykyisellä työvoimalla, jos kysyntää olisi, mutta kysyntä laskee.



Vuosikymmen sitten puolet Yhdysvaltojen sähköstä tuotettiin hiilellä, mutta kymmenen vuoden kuluttua luku on asiantuntijoiden mukaan 20 prosenttia.



L yhyellä aikavälillä Trumpin päätökset voivat hidastaa työpaikkojen vähenemistä hiilikaivoksissa. Hän haluaa purkaa Obaman määräämää sääntelyä, joka olisi nopeuttanut hiilivoimaloiden sulkemista.



Poistamalla päästörajoituksia Trump on varmistamassa, ettei Yhdysvallat noudata lupaustaan leikata hiilidioksidi­päästöjä 26 prosentilla vuodesta 2005 vuoteen 2025 mennessä.



Yhdysvallat on käytännössä luopumassa vuoden 2015 kansainvälisen ilmasto­sopimuksen tavoitteista vaikka ei irtaantuisi siitä virallisesti, mutta tämäkään Trumpin hanke ei etene ilman esteitä.



Useat Yhdysvaltojen osavaltiot ovat sitoutuneet päästörajoituksiin. Halpa kaasu syrjäyttää hiiltä. Ilmastopolitiikasta kamppaillaan vielä sekä kongressissa että tuomioistuimissa.