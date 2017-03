Pääkirjoitus

kultaa muistot. Yhdysvaltojen nykyistä menoa katsoessa presidentti Ronald Reaganin neuvonantajat palautuvat mieleen oman aikansa syvällisinä pohdiskelijoina.Yksi Reaganin talousneuvonantajista oli William Niskanen, akateemisen uran tehnyt amerikansuomalainen. Viimeiset vuotensa hän toimi libertaarin Cato-instituutin puheenjohtajana.Niskanen kuului talousopeissaan Chicagon yliopiston koulukuntaan, joka vannoi markkinakilpailun nimeen ja vieroksui julkisen vallan ohjaavaa otetta.Jos Niskaselle sanoi, että hänen ajatuksensa poikkesivat pohjoismaisesta valtavirrasta, hänen suunsa levisi maireaan hymyyn. Se oli kohteliaisuus muuten juuristaan ylpeälle miehelle.tunnetuin julkaisu käsitteli byrokratian taipumusta paisuttaa omaa budjettiaan. Hän muotoili väitteensä budjetin maksimoinnin malliksi.Sen mukaan johtavat virkamiehet pyrkivät asemaansa vahvistaakseen kasvattamaan oman hallinnonalansa menoja, eikä kasvulle ole samanlaisia rajoituksia kuin yksityisessä yrityksessä.Malli on tunnettu osa Yhdysvalloissa vuosikymmeniä jatkunutta ideologista väittelyä.Viime aikoina Niskasen teksti on alkanut tuntua ajankohtaiselta myös Suomessa. Niin monta kertaa täkäläisessä keskustelussa on sanottu, että kunnat menettävät merkityksensä, jos puolet niiden budjetista siirtyy muualle sote-uudistuksessa.sosiaali- ja terveysmenot ovat isot, mutta ne eivät välttämättä tee valtuutetuista vahvoja päättäjiä. Kannattaa kysyä asiaa vaikka keskiverrosta suomalaiskunnasta.Talousarviossa on kyllä suuria lukuja, mutta tehtävät on usein määritelty tarkasti laissa. Raha vain viivähtää kunnan kassassa.Sairaanhoitopiirin lähettämää laskua vastaan vaikea pyristellä, ja terveyskeskuskin on jo kuntayhtymän hallussa.Innolla valtuustoon tullut huomaa pian, että valta ja raha ovat jossain hallinnon ja pykälien ryteikössä.suuri osa hyvinvointi­palvelujen toteuttamisesta sälytettiin aikoinaan kunnille, koska val­tion lisäksi muita kansanvaltaisia toimijoita ei ollut tarjolla.Ajan mittaan on käynyt selväksi, että malli on esimerkiksi sote-palveluille liian hajanainen. Äänestäjä ei tiedä, kuka lopulta on vastuussa.Edellinen hallitus yritti ratkaista ongelmaa yhdistämällä kuntia, tämä hallitus taas perustamalla maakunnat. Uudistuksen toteutuminen on tällä kertaa todennäköisempää, ainakin hieman.kuntiin nojaava malli on ollut suomalainen erikoisuus. Paikallinen kansanvalta sen sijaan on maailmalla sääntö eikä poikkeus.Toimivassa yhteiskunnassa vallankäytön tasapainoon kuuluu, että paikalliset yhteisöt ovat valtion vastapainona. Olennaista ei ole se, minkä verran niillä on rahaa tai valtaa vaan että paikallistaso on olemassa.Demokratian periaatteet juurtuvat parhaiten mieleen lähellä ihmistä: kunnissa, yhdistyksissä ja asunto-osakeyhtiöissä. Jos niissä ei opi etsimään yhteistä hyvää, kuuntelemaan vastaväitteitä ja toimimaan monenlaisten ihmisten kanssa, ei se onnistu isommissakaan yksiköissä. Käytettävissä olevan rahan määrä ei ratkaise.kunnan roolia on Suomessa jo pohdittu laajasti. Esimerkiksi Tampereen yliopisto, Kuntaliitto ja valtiovarainministeriö julkaisivat äskettäin aiheesta yli viidensadan sivun opuksen.Jos sote-uudistus onnistuu eikä sorru kiireeseen, liian suuren palan haukkaamiseen kerralla tai vain yleiseen asioiden sotkemiseen, kunnille jää silti edelleen paljon valtaa.Valta ei kuitenkaan ole ainut asia, mikä tekee kunnista ihmisille tärkeitä. Kyse on myös vahvasta tunne­siteestä.Ihmiset ovat kotoisin jostain kunnasta. Lähellä olevat asiat ovat aina läheisiä. Seuraavan olympiamitalistin asuinpaikka ei jää piiloon.Myös ensi vaalikaudella valtuutetut pääsevät puhumaan kouluista, päivähoidosta, kulttuurista ja maankäytöstä.Vielä ei tiedetä, mitkä aiheet ovat yksittäisessä kunnassa lähivuosien guggenheimeja, toriparkkeja tai delfinaarioita, mutta puheenaiheita riittää varmasti. Väittelyt voivat olla äänekkäitä, vaikka hankkeen osuus kunnan budjetista olisi pieni.