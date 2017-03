Pääkirjoitus

teki viime viikolla katsauksen puolueiden vaaliohjelmiin kuntavaaleissa.Vaaliohjelmia lukiessa huomioni kiinnittyi siihen, miten vähän sanottavaa puolueilla oli autoilusta.Katsotaanpa.voisi helposti ajatella bemarikuskien puolustajaksi. Sen ­ohjelmassa mainitaan lyhyesti teistä huolehtiminen ja riittävät liityntäpysäköintipaikat. Kokoomuksen varsinaisiin tavoitteisiin on kuitenkin autoilun sijaan nostettu raideratkaisut, bussien sähköistäminen ja määrätietoinen pyöräily- ja kävelyteiden kehittäminen.Entäpä keskusta, tuo haja-asutusalueiden puolestapuhuja? Pitkässä ohjelmassaan se vaatii ohimenevästi koko maahan kunnossa olevat tiet ja radat. Enemmän huomiota saavat kuitenkin kevyen liikenteen väylät.Perussuomalaiset on puolue, joka puolustaa monia epäsuosioon joutuneita asioita, sellaisia kuin yksityisautoilua. Se pystyykin tarjoamaan autoilijalle vähän enemmän. Puolue puhuu paljon teiden kunnossapidon puolesta. Kuitenkin myös perussuomalaiset ovat valmiita alentamaan tinkimään pysäköintipaikkavaatimuksista asuntojen hintojen alentamisen nimissä.Mitä sanovat Sdp, kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto? Pyöräilyä, busseja, kävelyä – ja lisää pyöräilyä.Rkp:lle veneet ja lauttayhteydet tuntuvat olevan autoja tärkeämpiä.Entä vihreät? Heh, heh.Puolueilla on myös kuntakohtaisia vaaliohjelmia, mutta niiden lukeminen ei tuo autoilijalle juuri helpotusta. Esimerkiksi keskustan Helsingin-ohjelma asettaa joukkoliikenteen ja kävelyn yksiselitteisesti etusijalle.ei puolueohjelmissa suoraan tyrmätä. Heidät vain jätetään muiden liikennemuotojen jalkoihin. Karu fakta on, että pyöräilyn, joukkoliikenteen ja kävelyn kehittäminen ovat monessa tapauksessa ristiriidassa yksityisautoilun kehittämisen kanssa.Ehkä puolueet laskevat, että yksityisautoilijat ovat hiipuva äänestäjäkunta. Toistaiseksi Suomessa on kuitenkin 3,7 miljoonaa ajokortin haltijaa ja kolme miljoonaa autoa. Yksityisautoilu on toki ilmaston kannalta vähän syntistä, mutta autojen tekniikka kehittyy koko ajan vihreämpään suuntaan.Jos itse olisin aktiivisempi autoilija, olisin puolueiden autolinjauksista – tai niiden puutteesta – ihmeissäni.