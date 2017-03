Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Hankalat portaikot, korkeat kynnykset ja raskaat ovet ovat aina haitanneet monien ihmisten liikkumista, mutta onneksi viime vuosikymmenet ovat tuoneet tilanteeseen muutosta. Uusissa rakennushankkeissa esteettömyys otetaan huo­mioon jo suunnitteluvaiheessa.



Muutos on johtunut sekä pykälistä että asenteista. Esteiden poistaminen helpottaa kaikkien elämää ja turvaa perus­oikeuksien toteutumista. Huono suunnittelu jättää osan ihmisistä ulkopuolelle.



Digitaalisena aikana esteettömyys pitää ymmärtää laajemmin. Kuulon alenema tai huono näkökyky vaikeuttaa myös ­asiointia ja tiedonsaantia. Vanhusten määrä kasvaa. Selkokielen tarvitsijoita on ar­vioiden mukaan puoli miljoonaa eli kymmenesosa väestöstä.



Uusia sähköisiä palveluita visioidaan usein innokkaiden edelläkävijöiden käyttöön, vaikka niistä voisivat hyötyä myös ne, joiden toimintakyky on rajoittunut.



Automaattinen tekstitys auttaa kuulo-ongelmista kärsiviä, ja puhelinpalvelut sopivat taas niille, joille tietokoneen käyttö on syystä tai toisesta vaikeaa.



Erityisen tärkeää on ottaa erityistarpeet huomioon silloin, kun uusia järjestelmiä vasta luodaan.



Liikennekaaren perusajatusten toteutuessa on entistä helpompaa ostaa eri liikennemuotoja yhdistäviä matkoja. Jos hyvissä ajoin varmistetaan, että tieto matkustusvälineiden ja asemien esteettömyydestä on palvelussa mukana, se säästää ikäviltä yllätyksiltä.



Automaattiautojen mahdollisesti yleistyessä paranevat samalla myös vanhus­väestön liikkumismahdollisuudet. Sitäkin voidaan edistää jo nyt, kun pelisääntöjä ollaan vasta luomassa.



M onimutkaisessa yhteiskunnassa mikään toimija ei voi yksin määrätä, mihin suuntaan asiat kehittyvät. Liikenne- ja viestintäministeriön laatima luonnos toimi­alan digitaalisten palvelujen esteettömyydestä osoittaa, että kyse on monen toimijan yhteispelistä.



Muutosta voi edistää määräyksillä mutta myös tiedon tason parantamisella. Moni yritys voi havahtua huomaamaan, että esteiden raivaaminen hyödyttää kaikkia asiakkaita ja on kannattavaa.