Pääkirjoitus

propaganda, vaihtoehtoiset tosiasiat ja suora valehteleminen. Poliittisen keskustelun seuraaminen maailmalla ja Suomessa saa ajattelemaan, ­että huhtikuun ensimmäinen on aprillipäivänä menettänyt erityisasemansa.Kuva on kuitenkin osin liioiteltu. Eri mieltä oleminen tai epämiellyttävän tiedon levittäminen ei ole sama asia kuin vääristely.Toinen virhe on ajatella, että tietoinen harhaan johtaminen on tuore ilmiö. Se on kuitenkin leimannut Euroopan historiaa ja on monessa maailman maassa vallanpitäjillä yhä pääsääntö. Suomessa kylmän sodan aikana ­puheen ja todellisuuden ristiriita ratkaistiin usein vaikenemalla.Kysymys vallan ja tosiasioiden suhteesta on kuitenkin vakava. Jos päätöksentekoa ei ohjaa pyrkimys parhaan mahdollisen tiedon hyödyntämiseen, vallassa ovat muut voimat. Tosiasioiden välttely saatetaan hyväksyä, jos siitä on itselle hyötyä, mutta pitkällä aikavälillä se syö järjestelmän uskottavuutta. Moni itsevaltias on saanut valehtelemalla ­jatkoaikaa, mutta vallassa pysyminen on edellyttänyt yhä raaempaa voimankäyttöä.uomessa tilanne on tältäkin osin useimpia maailman maita parempi. Jos katsoo, miten esimerkiksi valtiollisten päättäjien tiedon­hankintaan on viime vuosina panostettu, kuva muuttuu suorastaan valoisaksi.Määrärahojen yleisen niukkuuden aikana muista kohteista on siirretty rahaa esimerkiksi Suomen Akatemian strategiselle tutkimukselle, jonka rahoituksen avulla on tarkoitus ”tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin”.Lähiaikoina käynnistyvissä ohjelmissa tutkitaan esimerkiksi aktiivista kansalaisuutta, kestävää kasvua sekä sopeutumista.Vielä lähempänä päätöksentekoa on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, jonka varoilla kulloinenkin hallitus voi hankkia joustavasti tietoa ja näkemyksiä ­päätöstensä tueksi. Maahanmuutto, ilmastoriskit sekä tutkijoiden ja elinkeinoelämän ­yhteistyö ovat esimerkkejä käsiteltävistä aiheista.Jos puolue ei ole päässyt hallitukseen, myös oppositiossa voi saada tietoa työnsä ­tueksi. Eduskunnan tietopalvelun avulla esimerkiksi varjobudjettien laskelmien ja vaikutusarvioiden taso on kohentunut huomattavasti. Enää lukuja ei tarvitse keksiä itse.uurin ongelma ei Suomessa ole se, että päättäjät eivät halutessaan saisi käyttöönsä laadukasta tietoa. Pullonkaulana on pikemminkin poliitikkojen ja heidän lähipiiriensä kyky sulattaa olennaista tietoa päätösten raaka-aineeksi.Poliitikkojen kyky omaksua nopeasti uutta tietoa on yleisesti ottaen hyvä, mutta se ei riitä. Heidän täytyy myös kyetä selittämään ratkaisut kannattajilleen ja vastaamaan ”kentän” palautteeseen. Moni päättäjä sanoo tämän muuttuneen koko ajan työläämmäksi.Tekniikan kehitys on nopeuttanut tiedon kulkua. Myös väärä tieto leviää ­entistä ­nopeammin. Jos tiedon arvioinnin keskeinen peruste on, että se vastaa omaa ennakkokäsitystä, keskustelu monimutkaisten ongelmien ratkaisusta ei ole ­kovin ­hedelmällistä.Viestintätapojen muutos synnyttää helposti myös mittakaavaharhan: voimakkaan ja laajojen joukkojen nimissä esitetyn palautteen takana saattaa olla hyvin pieni mutta aktiivisesti toimiva ryhmä.Vaalikampanjat ovat tärkeä hetki kansanvallan toiminnassa. Kampanjatilanteessa äänestäjä arvioi ehdokasta, mutta samalla kumpikin osapuoli mittaa toisen mielipiteitä perusteluineen. Silloin mielipiteen pohjana olevan tiedon laadulla on merkitystä.