Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Ruotsalainen YK-työntekijä Zaida Catálan, hänen yhdysvaltalainen kollegansa Michael Sharp sekä heidän paikallinen tulkkinsa löydettiin maanantaina kuolleina Kongon demokraattisen tasavallan Kasain alueelta, missä he olivat valvomassa YK:n Kongolle määräämien pakotteita sekä tutkimassa epäiltyjä ihmisoikeusrikoksia.



Kyseessä on ennen kaikkea inhimillinen murhenäytelmä, joka koskettaa uhrien läheisiä, Mutta samalla se on synkkä osoitus siitä, kuinka YK-lipun kunnioitus tietyillä konfliktialueilla on hävinnyt lähes tyystin.



YK:n mukaan se rauhanturvaoperaa­tioissa vuoden 1948 jälkeen on kuollut yli 3 600 sotilasta ja muuta työntekijää. Siviilejä heistä on yli 80.



Vuonna 2010 alkanut Kongon operaatio (Monusco) on tällä hetkellä YK:n mittavin. Monuscoon osallistuu noin 20 000 sotilasta, poliisia, sotilastarkkailijaa sekä siviilityöntekijää. Se on myös yksi vaarallisimmista. Tähän mennessä operaatiossa on kuollut 107 YK:n lipun alla palvellutta.



Y K:n henkilökuntaa pidettiin vuosikymmeniä puolueettomina ja heidät jätettiin pääosin rauhaan. Tilanne on kuitenkin muuttunut, etenkin Kongon Kasain kaltaisilla vakavilla kriisialueilla.



Kunnioitus kansainvälisiä sodankäyntisääntöjä vastaan on kärsinyt inflaation. Yhä useammin YK:n henkilökuntaa pidetään osallisina, joita tilanteesta riippuen käytetään omien etujen ajamiseen tai kohdellaan vihollisen apureina. YK-henkilökunnan lisäksi tämän ovat saaneet kokea myös muun muassa avustustyöntekijät ja toimittajat



Zaida Catalánin kuolema on luonnollisesti järkyttänyt hänen kotimaassaan Ruotsissa. Siellä on myös kysytty, oliko YK kertonut 35-vuotiaalle juristille riittävästi tehtävään liittyvistä vaaroista.



Vielä ei tiedetä miksi ja missä olosuhteissa Catalán, Sharp ja heidän tulkkinsa tapettiin. Myöskään epäillyistä tekijöistä ei ole tietoa. YK on luvannut tutkia kuolemat ja varmistaa, että ”oikeus toteutuu”. Samalla maailmanjärjestön on syytä tarkistaa käytäntöjään vaarallisille alueille lähetettävien työntekijöiden turvallisuuden maksimoimiseksi.